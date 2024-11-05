مشاهير العرب - «جاء وقت الحقيقة».. نتفليكس تروج لـ مسلسل «موعد مع الماضي» بطولة آسر ياسين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:13 مساءً - روجت منصة نتفليكس، لـ مسلسل «موعد مع الماضي» بطولة النجم آسر ياسين، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر شاشتها.

وشاركت نتفليكس، فيديو ترويجي لـ آسر ياسين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلقت عليه: «جاء الوقت إننا نعرف الحقيقة».

تفاصيل مسلسل موعد مع الماضي

تدور أحداث مسلسل موعد مع الماضي، حول مناقشة الاضطرابات الأسرية التي قد تحدث في بعض العائلات، التي يواجهها «يحيى»، الذي تنهار حياته عقب مقتل أخته «نادية»، بعد اتهامه زورًا بارتكاب جريمة قتلها وبقائه لمدة خمسة عشر عامًا خلف القضبان.

تشتعل في صدر «يحيى»، رغبة عارمة في الانتقام بعد إطلاق سراحه، فهو لن يتورّع عن فعل المستحيل في سبيل العثور على قاتل «نادية» الحقيقي، وتشهد عودته فتح الجروح العائلية القديمة، إذ تُكشَف الأسرار الدفينة منذ سنين طوال ويؤكد الواقع أن الحقيقة لا تبقى خفيّة للأبد.

أبطال مسلسل موعد مع الماضي

يشارك في بطولة مسلسل موعد مع الماضي، عدد كبير من النجوم، أبرزهم، أسر ياسين، الفنان محمود حميدة، شريف سلامة، شيرين رضا، سوسن بدر، ركين سعد، محمد ثروت، محمد علاء، هدى المفتي، صبا مبارك.