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باسم سمرة: لم انته من "زمالك بولاق"، و"العتاولة 2" مفاجأة - أخبار كلمتك

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باسم سمرة: لم انته من "زمالك بولاق"، و"العتاولة 2" مفاجأة - أخبار كلمتك

باسم سمرة: لم انته من "زمالك بولاق"، و"العتاولة 2" مفاجأة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:34 مساءً - يواصل الفنان باسم سمرة تصوير أحداث دوره في مسلسل زمالك بولاق بأحد الديكورات الشعبية الخاصة بالعمل.

وقال في تصريحات لكلمتك:  إنه حتي الآن لم ينته من تصوير دوره في العمل، ويتبقي له ما يقرب من أسبوع علي الانتهاء من جميع أحداثه. 

ويجسد شخصية رجل يعيش في بولاق وله علاقات عديدة بكل أهالي المنطقة، مشيرا إلي أن العمل مختلف وجيد ويظهر خلاله بشخصية جديدة.

وتدور أحداث مسلسل زمالك بولاق، في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة والتشويق، حول شقيقين وهما خالد الصاوي وباسم سمرة اللذان يتقابلان بعد مرور 20 عامًا على فراقهما، حيث يعيش خالد الصاوي في الزمالك بينما يعيش باسم سمرة في بولاق والصدفة تجمعهما معًا بعد 20 عامًا بعد أن عاش كل منهما ظروفا ومواقف بمفرده بعيدًا عن شقيقه.

أبطال مسلسل زمالك بولاق

ومسلسل زمالك بولاق، يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، منهم: خالد الصاوي، باسم سمرة، عبير صبري، انتصار، نيرة عارف، نسرين أمين، يوسف عمر، شاهيستا، جوار، ومن تأليف إسلام شتا وأحمد رجب، وإخراج أسامة عمر.

وفي سياق متصل أكد باسم أن الجزء الثاني من مسلسل العتاولة سيكون مفاجأة للجمهور، لما يحمله من قصص وحكايات مختلفة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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