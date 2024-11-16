مشاهير العرب - وصول محمد رياض رفقة أسرته إلى «الريد كاربت» الخاصة بترميم فيلم قشر البندق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 07:30 مساءً - وصل الفنان محمد رياض، رفقة أسرته، منذ قليل، إلى «الريد كاربت» الخاصة بترميم فيلم قشر البندق، استعدادا لانطلاق عرضه، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

ويأتي عرض فيلم «قشر البندق» ضمن 10 أفلام مرممة، التي أعلن عنها الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، من أجل الحفاظ على التراث السينمائي والأعمال الكلاسيكية من الضياع، بعد تعرض النيجاتيف الخاص بها للتلف.

وضم فيلم «قشر البندق» في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: الفنانة رانيا محمود ياسين، وزوجها الفنان محمد رياض، والمطرب حميد الشاعري، ومعتز ولي الدين، شقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين، وتبلغ مدة عرض الفيلم 130 دقيقة، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج خيري بشارة.

194 فيلمًا من 72 دولة بمهرجان القاهرة السينمائي

وتشهد الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وكان قد انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 يوم الأربعاء الماضي داخل دار الأوبرا، ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.

يذكر أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، اختارت الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» للمخرج رشيد بشهراوي، لافتتاح الدورة الـ45، وعلق الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي قائلا: «نحن سعداء بعرض فيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد بشهراوى وهو عمل سينمائي كبير عن القضية الفلسطينية وما يمر به المواطن في غزة، وذلك بمثابة رسالة دعم كبيرة وهو دور نتمسك به».