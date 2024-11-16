مشاهير العرب - «ادعوا لأخويا».. فريدة سيف النصر تكشف سر غيابها عن مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 07:30 مساءً - ردت الفنانة فريدة سيف النصر، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على تساؤلات الجمهور حول سر غيابها عن مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

وقالت الفنانة فريدة سيف النصر، عبر حسابها على «فيسبوك»: «أنا أول حد والله بيجيني دعوات، أنا قديمة يعني، وحسين فهمي أصلا حبيبي، وعملت معاه أحلى فيلمين.. لكن انتم نسيتم أخويا ولا إيه، كذا عملية والقعدة جنبه بالدنيا، ولا لحظة تتفات الحمد لله، ادعوا له، والله وحتى السعودية محدش قصر لكن ظروفي الحمد لله».

فريدة سيف النصر عن رمضان 2025

وفي وقت سابق، حسمت فريدة سيف النصر، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الجدل حول مشاركتها بموسم رمضان 2025 خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد استبعادها من المشاركة في الجزء الثاني لمسلسل العتاولة.

وردت فريدة سيف النصر، عبر حسابها على «فيسبوك» على أنباء مشاركتها، قائلة: «للي بيسألوني عن رمضان يحيينا ويحييكم ربنا، أنا الحقيقه مرتبكه نفسيا بسبب الأحداث في لبنان وغزه، ولبنان بالذات أصحابنا في أخر عمل وعشرة وأنا العشرة بتقتلني، ولأنه بلا أسباب دائما يحاربوه».

وتابعت فريدة سيف النصر: «أنا كنت بقرأ حاجات كتير بجد ومش مركزه، بس الحمد لله رسيت علي مفاجأه حلوة أوي، منتج كبير، نجمة كبيرة، منتج فني عظمة ومحترم، أطمنكم خير ان شاءالله، أدعوا للبشرية ولغزة وبيروت وأنا في السكة، يارب..