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مشاهير العرب - يسري نصر الله يكشف سبب رفضه لمشاركة أحمد زكي في فيلم «مرسيدس» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - يسري نصر الله يكشف سبب رفضه لمشاركة أحمد زكي في فيلم «مرسيدس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - يسري نصر الله يكشف سبب رفضه لمشاركة أحمد زكي في فيلم «مرسيدس» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 07:30 مساءً - كشف المخرج يسري نصر الله عن معايير اختياره لأبطال أعماله الفنية، موضحا أنه رفض مشاركة النجم أحمد زكي في أحد الأفلام لعدم مناسبة شكله لطبيعة الدور.

وقال نصر الله، خلال ندوة تكريمه على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024: «أعرف لما اختار ممثل عمرى ما اختاره عكس الشخصية، على سبيل المثال أحمد زكي كان يصر على التمثيل في فيلم مرسيدس، وهو لا يناسب الدور، هو لونه أسمر، والولد في الدور أبيض، وهو ممثل عظيم أحمد زكي، الله يرحمه، عبقرى».

يسري نصر الله

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وكان قد انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، يوم الأربعاء الماضي، داخل دار الأوبرا، ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.

يذكر أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، اختارت الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» للمخرج رشيد بشهراوي، لافتتاح الدورة الـ45، وعلق الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي قائلا: «نحن سعداء بعرض فيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد بشهراوى وهو عمل سينمائي كبير عن القضية الفلسطينية وما يمر به المواطن في غزة، وذلك بمثابة رسالة دعم كبيرة وهو دور نتمسك به».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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