مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية - أخبار كلمتك

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية - أخبار كلمتك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - سوسن بدر: عصر التكنولوجيا والموبايل والمنصات الاجتماعية ساهم في تراجع المسرح - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - سوسن بدر: عصر التكنولوجيا والموبايل والمنصات الاجتماعية ساهم في تراجع المسرح - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سوسن بدر: عصر التكنولوجيا والموبايل والمنصات الاجتماعية ساهم في تراجع المسرح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:01 مساءً - كشفت الفنانة سوسن بدر عن موقفها من المرض والموت موضحة أنها لا تخشى الموت ولكنها تخشى المرض وتتمنى دوام الصحة من الله.

وأشارت بدر خلال ندوة تكريمها بمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا إلى حرصها الدائم على دعم الشباب في تجاربهم السينمائية مؤكدة على ضرورة الاحتكاك بهم قائلة: «احرص على الحفاظ على فطرتي في التمثيل رغم الخبرة الكبيرة التي حصلت عليها على مدار سنوات، وأن أشارك الشباب في تجاربهم السينمائية ومشاريع تخرجهم في أفلام قصيرة جدًا لها بداية ووسط ونهاية، وموسيقى وفكرة، وكل التفاصيل، ضروري على الممثل الاحتكاك بالشباب والتطور التكنولوجي الذي يعيشون فيه وأفكارهم وطموحهم، اتعلم منهم الكثير، وانسق مواعيدي معهم لحرصي على التواجد وسطهم، الأفلام القصيرة جدًا صعبة، وأتذكر أنني قدمت فيلم ٥ دقائق عن علاقة سيدة بعصفور وكان من أهم تجاربي».

الفنانة سوسن بدر

أما عن رأيها في الوضع الراهن للمسرح أعربت سوسن بدر عن تمنيها عودة المسرح لعصره المنتعش مثلما كان قبل 10 سنوات مشيرة إلى أنه أبو الفنون، وقالت: «أعتبر أن من يقدم على تنفيذ وإنتاج عمل مسرحي حالياً مغامر عاشق للتحدي، لا أعلم سبب التراجع، لكن بالتأكيد عصر التكنولوجيا والموبايل والمنصات الاجتماعية ساهم في هذا التراجع بشكل أو بآخر».

آخر أعمال سوسن بدر

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر، هو الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي «أم الدنيا»، لـ المخرج محمود رشاد، تم عرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية وحقق العمل نجاحا فنيا وجماهيريا كبيرا.

ودارت أحداث فيلم أم الدنيا 2 في رحلة مثيرة مدتها 2000 عام، ويهدف العمل إلى تفسير تنوع الهوية المصرية عن طريق التعرف على الحضارات التي حلت على مصر وامتزجت بها وأضافت إليها العديد من العناصر المختلفة.

اقرأ أيضاً
تامر حسني عن تجسيده لشخصية حسن يوسف: «شرف عظيم لأي فنان»

قريبا بدور العرض.. ياسمين رئيس تكشف تفاصيل فيلمها الجديد «الهنا اللي انا فيه» (فيديو)

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق