مشاهير العرب - سوسن بدر: عصر التكنولوجيا والموبايل والمنصات الاجتماعية ساهم في تراجع المسرح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:01 مساءً - كشفت الفنانة سوسن بدر عن موقفها من المرض والموت موضحة أنها لا تخشى الموت ولكنها تخشى المرض وتتمنى دوام الصحة من الله.

وأشارت بدر خلال ندوة تكريمها بمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا إلى حرصها الدائم على دعم الشباب في تجاربهم السينمائية مؤكدة على ضرورة الاحتكاك بهم قائلة: «احرص على الحفاظ على فطرتي في التمثيل رغم الخبرة الكبيرة التي حصلت عليها على مدار سنوات، وأن أشارك الشباب في تجاربهم السينمائية ومشاريع تخرجهم في أفلام قصيرة جدًا لها بداية ووسط ونهاية، وموسيقى وفكرة، وكل التفاصيل، ضروري على الممثل الاحتكاك بالشباب والتطور التكنولوجي الذي يعيشون فيه وأفكارهم وطموحهم، اتعلم منهم الكثير، وانسق مواعيدي معهم لحرصي على التواجد وسطهم، الأفلام القصيرة جدًا صعبة، وأتذكر أنني قدمت فيلم ٥ دقائق عن علاقة سيدة بعصفور وكان من أهم تجاربي».

أما عن رأيها في الوضع الراهن للمسرح أعربت سوسن بدر عن تمنيها عودة المسرح لعصره المنتعش مثلما كان قبل 10 سنوات مشيرة إلى أنه أبو الفنون، وقالت: «أعتبر أن من يقدم على تنفيذ وإنتاج عمل مسرحي حالياً مغامر عاشق للتحدي، لا أعلم سبب التراجع، لكن بالتأكيد عصر التكنولوجيا والموبايل والمنصات الاجتماعية ساهم في هذا التراجع بشكل أو بآخر».

آخر أعمال سوسن بدر

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر، هو الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي «أم الدنيا»، لـ المخرج محمود رشاد، تم عرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية وحقق العمل نجاحا فنيا وجماهيريا كبيرا.

ودارت أحداث فيلم أم الدنيا 2 في رحلة مثيرة مدتها 2000 عام، ويهدف العمل إلى تفسير تنوع الهوية المصرية عن طريق التعرف على الحضارات التي حلت على مصر وامتزجت بها وأضافت إليها العديد من العناصر المختلفة.