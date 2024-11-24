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الدفاع الجوي الأوكراني: أسقطنا 50 مسيرة روسية من أصل 73 - أخبار كلمتك

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الدفاع الجوي الأوكراني: أسقطنا 50 مسيرة روسية من أصل 73 - أخبار كلمتك

الدفاع الجوي الأوكراني: أسقطنا 50 مسيرة روسية من أصل 73 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 10:08 صباحاً - أعلن  الدفاع الجوي الأوكراني، اليوم الأحد، أنه تمكن من إسقاط 50 طائرة مسيرة روسية من أصل 73 كانت تستهدف مواقع أوكرانية.

وكان الجيش الأوكراني أعلن في وقت سابق أن وحدات الدفاع الجوي دمرت أكثر من 10 طائرات مسيرة روسية كانت تستهدف العاصمة كييف في هجوم بطائرات مسيرة الليلة الماضية.

وذكرت الإدارة العسكرية لكييف عبر تطبيق تليجرام أنه لم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة للهجوم.

الطائرات المسيرة تحلق في اتجاهات مختلفة نحو كييف

وأضافت أن المعلومات المتعلقة بالنطاق الكامل للهجوم ستصدر في وقت لاحق من اليوم.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية لكييف: "كانت الطائرات المسيرة تحلق في اتجاهات مختلفة نحو كييف.. استمرت حالة التأهب للغارات الجوية في المدينة لأكثر من 3 ساعات".

وسمع شهود من رويترز انفجارات ناجمة فيما يبدو عن قيام وحدات دفاع جوي بمهام.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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