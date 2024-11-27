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الرياضة - 09:20 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:20 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:20 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:20 مساءً - بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم، الأربعاء 27 نوفمبر 2024، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح، نظيره ريال مدريد الإسباني مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025.

مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

يدخل ليفربول بقيادة الهداف محمد صلاح لقاء الريال وعينه على تحقيق الفوز واستغلال حالة عدم التوازن التي تصيب الفريق الملكي منذ بداية الموسم الحالي، خاصة أن اللقاء يقام على ملعب «أنفيلد» معقل الريدز المعروف في أوروبا أنه من أصعب الملاعب من حيث الصخب الجماهيري.

في الوقت ذاته، يخوض أبناء المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مواجهة الريدز بهدف استعادة الاستقرار والتوازن من بوابة البطولة الأوروبية العريقة، خاصة أن ريال مدريد هو حامل لقب دوري الأبطال والأكثر تتويجا به برصيد 15 لقب.

وتطمح كتيبة أنشيلوتي إلى الفوز على ليفربول، من أجل تعزيز فرصه في التأهل المباشر إلى دور الـ 16، والذي يضمنه أول 8 فرق في الترتيب العام، بينما يخوض أصحاب المراكز من التاسع وحتى الـ 24 مواجهة إقصائية مباشرة لتحديد المتأهل.

بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يقدم موقع الأسبوع بث مباشر مباراة ليفربول ضد ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء، الموافق 27 نوفمبر 2024، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025، حيث تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب "آنفيلد".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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