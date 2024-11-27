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مشاهير العرب - المخرج تامر محسن يستعد لبدء التحضيرات الأولى لديكور مسلسل «الحب كله» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - المخرج تامر محسن يستعد لبدء التحضيرات الأولى لديكور مسلسل «الحب كله» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - المخرج تامر محسن يستعد لبدء التحضيرات الأولى لديكور مسلسل «الحب كله» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:50 مساءً - يعمل المخرج تامر محسن على قدم وساق لبدء تصوير أحدث أعماله الدرامية «الحب كله»، إذ بدأ عملية التحضيرات الأولى للديكور ووضع اللمسات النهائية، حيث من المقرر عرض العمل ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

مسلسل الحب كله» من بطولة آسر ياسين، فيما تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين في العمل، وهو من إخراج تامر محسن.

وينتمي مسلسل «الحب كله» إلى نوعية أعمال الـ 15 حلقة ومن المقر أن تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

وفي وقت سابق بدأ المنتج الفني أحمد علي الشيبة، عملية الإنتاج الفني للمسلسل، حيث بدأ التحضير للمسلسل أول أمس الاثنين، مع المخرج تامر محسن ومهندس الديكور أحمد فايز، على أن يتم اختيار أماكن التصوير واللمسات الخاصة بالمسلسل، استعدادا لانطلاق التصوير بعد الاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة بعملية الإنتاج.

آخر أعمال المخرج تامر محسن

يذكر أن مسلسل لعبة نيوتن كان آخر أعمال المخرج تامر محسن، وضم العمل عدد من نجوم الفن أبرزهم: بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، محمد التاجي.

والمسلسل سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وإنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، وتأليف وإخراج تامر محسن.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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