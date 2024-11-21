درة: هناك محاولات عالمية لتجريد الفلسطينيين من أحلامهم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 03:30 مساءً - قالت النجمة درة زروق: إن قضية الشعب الفلسطيني هي قضية كل عربي، بل وكل إنسان يمتلك قلبًا وروحًا.

درة: الفلسطيني يمتلك حلمًا ومشاعر حقيقة يجب أن يشعر بها كل إنسان

وتابعت درة، خلال ندوتها بمهرجان القاهرة السينمائي: "الفلسطيني يمتلك حلمًا ومشاعر حقيقة يجب أن يشعر بها كل إنسان، وحاليا يحاول الغرب تجريد الإنسانية من القضية والفلسطينية وتجريد الفلسطيني من أحلامه وتمحور حياته حول الحرب والدمار والتهجير والنزوح والقصف المستمر".

وتابعت: “ودورنا كفنانين وصناع سينما أن نحمي القضية الفلسطينية حتى النفس الأخير ونقدم أعمالا فنية تدعمهم بشكل قوي للأبد”.

ندوة السرد كأداة للصمود.. قصص الهوية والبقاء

جاء ذلك خلال محاضرة حول "السرد كأداة للصمود: قصص الهوية والبقاء"، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء وضحايا الغارات اللبنانية والفلسطينية التي يتعرض لها الشعبين جراء الهجمات الاسرائيلية الممنهجة.

ويتحدث خلال الندوة الفنانة والمخرجة درة زروق، والمخرجة ميريام الحاج، والمنتجة مي عودة والمخرجة نجوى نجار ويدير النقاش الناقد محمد نبيل.

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