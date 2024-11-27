تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. وموعد وأماكن شراء كراسات الشروط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:27 مساءً - بدأت مكاتب البريد في محافظات الجمهورية، استقبال المواطنين الراغبين في شراء كراسات الشروط لحجز الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5، والتي تشمل نحو 78730 وحدة سكنية بمساحات 75 مترًا و90 مترًا، جاهزة التسليم، للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.

وفي هذا الإطار تستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، وأماكن بيع كراسات الشروط، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وصرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين5 للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال اليوم الأول لفتح باب شراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز لجميع المواطنين بمن في ذلك ذوو الهمم.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن كراسات الشروط الخاصة بالإعلان متوافرة بأعداد كبيرة في جميع مكاتب البريد المميكن المعلن عنها، مشددًا على الاستمرار في طباعة كراسة الشروط وتوريدها لمكاتب البريد لتلبية الطلب المتزايد من قبل المواطنين وتسهيل حصول الجمهور عليها بسهولة ويسر.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأكدت وزارة الإسكان، أن سحب كراسات الشروط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، يبدأ اعتبارًا من الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري ويستمر حتى الثلاثاء 24 ديسمبر المقبل، لكافة المواطنين من بينهم ذوي الهمم، مشيرة إلى بيع 90 ألف كراسة شروط خلال اليوم الأول من طرح الكراسة بمكاتب البريد لجميع المواطنين بمن في ذلك ذوو الهمم، وسدد 18 ألف مواطن مقدم جدية الحجز.

من جهتها، شددت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، على أن توقيت شراء كراسة الشروط لن يؤثر مطلقًا على الأولوية الخاصة بالمواطن، حيث يطبق الصندوق نظامًا محددًا لترتيب أولويات المتقدمين، حيث يأتي المتزوج ويعول في مقدمة الأولويات، ثم الأرملة - الأرمل ويعول، ثم المطلقة - المطلق ويعول، ثم المتزوج ولا يعول، ثم الأعزب ويشمل «المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول»، وتكون الأولوية للأسرة الأقل عددا في حالة المتزوج - الأرمل - المطلق الذي يعول، وذلك في حالة تساوي العدد وتكون الأولوية للأكبر سنًا.

وأضافت أن الصندوق قرر زيادة عدد مكاتب البريد المميكن المتاح بها كراسات الشروط إلى نحو 400 مكتب بريد بدلًا من 350 مكتب بريد، وذلك كحل سريع وفوري لأزمة التزاحم أمام مكاتب البريد، ومحاولة للتيسير على المواطنين وضمان حصولهم جميعًا على كراسة الشروط بسهولة ويسر، ويمكن التعرف على العناوين التفصيلية لهذه المكاتب من خلال الضغط هنــــــــــا.

موعد أماكن بيع كراسات الشروط لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2024

وأوضحت أن كراسات الشروط لـ حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2024، يمكن الحصول عليها من خلال مكاتب البريد في مختلف المحافظات، سواء لذوي الهمم أو كافة المواطنين، ابتدءًا من الساعة الـ 8 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، والبعض الآخر يبدأ العمل خلال الفترة المسائية من الساعة الـ 11 ظهرًا وحتى الـ 6 مساءً.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وحددت وزارة الإسكان، الشروط التي يجب على المتقدمين الالتزام بها للحصول على وحدة سكنية في المدن الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5، وجاءت الشروط كالآتي:

- التعاقد بنظام التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل بفائدة 8% سنويًا، ومتوسطي الدخل 12% سنويًا.

- يبدأ المقدم لحجز الوحدات السكنية من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عامًا.

- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا أثناء الحجز على شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

- يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا، ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري.

- ألا يزيد سن المتقدم من منخفضي الدخل عن 50 عامًا وألا يزيد سن المتقدم من متوسطي الدخل على سن المعاش.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- قيد عائلي مميكن + قسيمة زواج مميكنة.

- برنت تأمينات إن وجد + شهادة دخل + إيصال مرافق.

- صورة من الرقم القومي للزوج والزوجة وصورة من شهادات ميلاد الأبناء.

- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها المتقدم + إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط + الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.