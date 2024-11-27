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مشاهير العرب - أبرز إطلالات النجوم بمهرجان ضيافة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أبرز إطلالات النجوم بمهرجان ضيافة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرز إطلالات النجوم بمهرجان ضيافة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:27 مساءً - حرص عدد من نجوم الفن، اليوم الأربعاء، على حضور مهرجان ضيافة في دورته الثامنة المقام بالإمارات، ويستهدف المهرجان تكريم الشخصيات المتميزة والكيانات والشركات التي أسهمت في تحسين المجتمع واللجان المختلفة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وكان من أبرز الحضور بمهرجان ضيافة «سلافة معمار، رحمة رياض، ديميت أوزديمير، صباح الجزائري وابنتيها ترف و رشا، سلمى أبو ضيف وزوجها، عابد فهد وزوجته زينة يازجي، صبا مبارك، نارين بيوتي، ولطيفة التونسية» وآخرين.

مهرجان ضيافة

في وقت سابق، أعربت الفنانة صبا مبارك، عن سعادتها وفخرها بتكريمها من قبل مهرجان ضيافة، وكتبت عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»:«مبسوطة كتير بتكريمي عن مجمل أعمالي.. وشكرا الكم».

آخر أعمال صبا مبارك

وكان مسلسل «وتر حساس» آخر أعمال صبا مبارك، وسجل العمل اول بطولة مطلقة لها، ولقد حقق نجاح فني وجماهيري كبير.

مسلسل «وتر حساس»، من بطولة صبا مبارك، ويشاركها البطولة عددًا من نجوم الفن أبرزهم «محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد العمروى، لبنى ونس، وتميم عبده»، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويتكون المسلسل من 45 حلقة، ودارت أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية، حيث يناقش الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة في إطار مشوق.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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