مشاهير العرب - بعد غيابه عن «أراب جود تالنت».. تفاصيل الحالة الصحية لـ علي جابر و تعافيه من نزيف داخلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:50 مساءً - كشف الإعلامي اللبناني علي جابر عن معاناته خلال رحلة تعافيه من وعكته الصحية الأخيرة، حيث أصيب خلال الفترة الماضية بنزيف داخلي دخل على إثره في غيبوبة لمدة 6 أيام.

وقال جابر، في تصريحات لـ«et بالعربي»: «في فترة علاجي لم أكن أستطيع أن آكل أو أمشي لأني ما كنت أميز بين القصبة الهوائية والحلقوم، وذهبت إلى أمريكا وعملت إعادة تأهيل وخسيت 20 كليو».

وفي وقت سابق أثار الإعلامي علي جبر، حالة من القلق لدى الكثيرين من جمهوره، وذلك بعدما غاب عن الإعلان الترويجي لـ «أراب جود تالنت»، خاصة أنه يحظى بشعبية كبيرة بين الكثيرين في الوطن العربي.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول الحالة الصحية لـ علي جبر، كشف في تصريحات تلفزيونية، أن والده غاب عن الموسم الجديد من أراب جوت تالينت، نتيجة حدوث نزيف داخلي له، تسبب في دخوله بغيبوبة استمرت لـ 6 أيام، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في حدوث حالة اضطراب داخل منزلهم، ولكن بفضل صلوات ودعوات المقربين تم شفائه.

الإعلامي علي جابر

يذكر أن علي جابر هو إعلامى لبنانى، حصل على «البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، و الماجستير في الاتصالات العامة من جامعة سيراكيوز في الولايات المتحدة الأمريكية بعام 1986، ودكتوراه من جامعة كامبريدج في بريطانيا، كما عمل فى عدة مناصب إدارية وتأتى كالآتى:

- المستشار الإعلامي في المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

- مدير إدارة تلفزيون المستقبل في الفترة من عام 1992 إلى 2003.

- عضوا في لجنة التحكيم ببرنامج اكتشاف المواهب «أراب جوت تالنت».

- كما كان يشغل منصب مدير قنوات mbc.