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مشاهير العرب - سيرين عبد النور تحتفل بوقف إطلاق النار على وطنها لبنان - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - سيرين عبد النور تحتفل بوقف إطلاق النار على وطنها لبنان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سيرين عبد النور تحتفل بوقف إطلاق النار على وطنها لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:20 مساءً - احتفلت الفنانة اللبنانيةسيرين عبد النور، بوقف إطلاق النار على وطنها لبنان بطريقتها الخاصة.

وشاركت سيرين عبد النور، متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي تغني بسعادة داخل السيارة، أرفقته بتعليق: «يا زعل باي باي الدنيا حلوة».

آخر أعمال سيرين عبد النور

وكان مسلسل العين بالعين، آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور بطولة رامي عياش، طوني عيسى، يوسف حداد، تأليف سلام كسيري، إخراج رندة علم.

وشارك في مسلسل العين بالعين، عددًا من نجوم الفن أبرزهم، «سيرين عبد النور، رامي عياش، طوني عيسى، ختام اللحام، كريستين شويري، يوسف حداد، مجدي مشموشي، رودريغ سليمان، دانا حلبي، وسامي أبو حمدان»، والعمل من تأليف سلام كسير، وإخراج كل من رنده علم ومازن سفر.

قصة مسلسل العين بالعين لـ سيرين عبد النور

وتدور أحداث مسلسل العين بالعين، حول «نورا» التي تجسد دورها الفنانة سيرين عبد النور، وتعمل مصورة وتحاول كشف خيانة زوج صديقتها بتصويره أثناء خيانته لها، ولكن زوج صديقتها يتم قتله ويتم اتهامها هي بقتله، ويقوم بالتحقيق في القضية ضابط يقوم بدوره رامي عياش، إلى أن يصلا في النهاية للقاتل الحقيقي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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