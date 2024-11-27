انتصرنا، حزب الله ينشر حصيلة عمليات «أولي البأس» ضد إسرائيل فى البيان الحربي رقم 4638 - أخبار كلمتك

انتصرنا، حزب الله ينشر حصيلة عمليات «أولي البأس» ضد إسرائيل فى البيان الحربي رقم 4638 - أخبار كلمتك

حالات وشروط حصول المطلقة على معاش زوجها المتوفي - أخبار كلمتك

حالات وشروط حصول المطلقة على معاش زوجها المتوفي - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الزمالك يتقدم بثنائية أمام بلاك بولز بعد 60 دقيقة - أخبار كلمتك

الزمالك يتقدم بثنائية أمام بلاك بولز بعد 60 دقيقة - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين ليفربول وريال مدريد بعد 20 دقيقة - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين ليفربول وريال مدريد بعد 20 دقيقة - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، التعاون السعودي يتخطى الخالدية البحريني بثنائية - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، التعاون السعودي يتخطى الخالدية البحريني بثنائية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرز إطلالات النجوم بمهرجان ضيافة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرز إطلالات النجوم بمهرجان ضيافة - أخبار كلمتك

تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. وموعد وأماكن شراء كراسات الشروط - أخبار كلمتك

تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. وموعد وأماكن شراء كراسات الشروط - أخبار كلمتك

افتتاح مهرجان بانوراما الفيلم الأوربي بحضور أمير المصري وصدقي صخر ومريان خوري - أخبار كلمتك

افتتاح مهرجان بانوراما الفيلم الأوربي بحضور أمير المصري وصدقي صخر ومريان خوري - أخبار كلمتك

بكام كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأربعاء 27/ 11/ 2024؟ - أخبار كلمتك

بكام كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأربعاء 27/ 11/ 2024؟ - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - هيفاء وهبي تواصل تضامنها مع لبنان بهذه الكلمات (صورة) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - هيفاء وهبي تواصل تضامنها مع لبنان بهذه الكلمات (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هيفاء وهبي تواصل تضامنها مع لبنان بهذه الكلمات (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:20 مساءً - تواصل الفنانة هيفاء وهبي، تضامنها عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مع لبنان خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد صدور قرار بوقف إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيليز

وشاركت هيفاء وهبي، صورة عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» تتضامن من خلالها مع لبنان، قائلة: «انتهت الحرب. اليوم، نطوي صفحة مليئة بالألم، ونفتح صفحة جديدة عنوانها الأمل والسلام. تبقى أمامنا تحديات أخرى وهي: إعادة إعمار ما تهدّم، وشفاء القلوب التي أنهكتها الخسائر».

وأضافت هيفاء وهبي: «نحتاج أن نكون أقوى من ذي قبل، وأن نتكاتف لنستعيد وطننا، ونعيد الحياة إلى شوارعه وبيوته، ونملأ سماءه بالأحلام بدلًا من أصوات الصواريخ، كانت الحرب ثقيلة على قلوبنا. فقدنا أرواحاً غالية، عشنا ليالٍ طويلة مليئة بالدعاء والفقد وخسرنا ما لا يُعوّض. لكننا أيضاً تمسكنا بالأمل، وكنا على يقين في أعماقنا أن هذه المأساة ستنتهي».

وتابعت: «هذه ليست فقط نهاية حرب، بل بداية حياة جديدة. سنحمل دروس الماضي ونزرع بها مستقبلاً لا مكان فيه إلا للحب والإنسانية، والى اخواننا في غزة، ندعو الله أن تنتهي الحرب ويعم السلام في الوقت القريب».

آخر أعمال هيفاء وهبي

من ناحية أخرى، تعيش هيفاء وهبي حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث تستعد لتصوير مسلسل بمية دهب الذي من المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025.

مسلسل «بمية الدهب» من بطولة الفنانة هيفاء وهبي من المقرر أن تخوض من خلاله سباق مسلسلات رمضان 2025، الذي يشهد منافسة قوية بين عدد من نجوم الدراما.

وفي سياق متصل بدأت جلسات العمل بين المخرج مرقس عادل، ومؤلف العمل تامر عبد المنعم لوضع الترشيحات النهائية لباقي الأدوار، استعدادا لبدء تصوير المسلسل منتصف شهر ديسمبر المقبل.

اقرأ أيضاً
هيفاء وهبي في أحدث ظهور على إنستجرام: امتلاك الليل بأناقة

الليلة.. هيفاء وهبي تحيي حفل غنائي في الشيخ زايد

«لا أستطيع الانتظار».. هيفاء وهبي تحيي حفلا بـ إسطنبول في هذا الموعد (صورة)

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

انهيار الفنانة لبلبة فى البكاء: أنا جيت غلط وأجبرت على أعمال فنية بسبب احتياجي المادي (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق