مشاهير العرب - هيفاء وهبي تواصل تضامنها مع لبنان بهذه الكلمات (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:20 مساءً - تواصل الفنانة هيفاء وهبي، تضامنها عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مع لبنان خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد صدور قرار بوقف إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيليز

وشاركت هيفاء وهبي، صورة عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» تتضامن من خلالها مع لبنان، قائلة: «انتهت الحرب. اليوم، نطوي صفحة مليئة بالألم، ونفتح صفحة جديدة عنوانها الأمل والسلام. تبقى أمامنا تحديات أخرى وهي: إعادة إعمار ما تهدّم، وشفاء القلوب التي أنهكتها الخسائر».

وأضافت هيفاء وهبي: «نحتاج أن نكون أقوى من ذي قبل، وأن نتكاتف لنستعيد وطننا، ونعيد الحياة إلى شوارعه وبيوته، ونملأ سماءه بالأحلام بدلًا من أصوات الصواريخ، كانت الحرب ثقيلة على قلوبنا. فقدنا أرواحاً غالية، عشنا ليالٍ طويلة مليئة بالدعاء والفقد وخسرنا ما لا يُعوّض. لكننا أيضاً تمسكنا بالأمل، وكنا على يقين في أعماقنا أن هذه المأساة ستنتهي».

وتابعت: «هذه ليست فقط نهاية حرب، بل بداية حياة جديدة. سنحمل دروس الماضي ونزرع بها مستقبلاً لا مكان فيه إلا للحب والإنسانية، والى اخواننا في غزة، ندعو الله أن تنتهي الحرب ويعم السلام في الوقت القريب».

آخر أعمال هيفاء وهبي

من ناحية أخرى، تعيش هيفاء وهبي حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث تستعد لتصوير مسلسل بمية دهب الذي من المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025.

مسلسل «بمية الدهب» من بطولة الفنانة هيفاء وهبي من المقرر أن تخوض من خلاله سباق مسلسلات رمضان 2025، الذي يشهد منافسة قوية بين عدد من نجوم الدراما.

وفي سياق متصل بدأت جلسات العمل بين المخرج مرقس عادل، ومؤلف العمل تامر عبد المنعم لوضع الترشيحات النهائية لباقي الأدوار، استعدادا لبدء تصوير المسلسل منتصف شهر ديسمبر المقبل.