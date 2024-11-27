مشاهير العرب - بعد 3 أسابيع.. تعرف على إيرادات فيلم «الهوى سلطان» بدور السينما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 12:42 مساءً - حقق فيلم «الهوى سلطان» بطولة منة شلبي، إيرادات مميزة بدور العرض السينمائية في آخر ليلة عرض.

إيرادات فيلم الهوى سلطان

وتخطت إيرادات فيلم الهوى سلطان، حوالي 55 مليون جنيه، بشباك تذاكر دور السينما، خلال 3 أسابيع عرض، ولا يزال يحافظ على المركز الأول بالقائمة.

أبطال فيلم الهوى سلطان

يشاك في بطولة فيلم الهوى سلطان، في بطولته مجموعة من نجوم الفن المصري أبرزهم: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

أحداث فيلم الهوى سلطان

وتدور قصة فيلم الهوى سلطان، في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حول شاب وشابة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى إلى علاقة حب، حيث تجسد منة شلبي، شخصية فتاة تدعى «سارة»، وتعمل في مصلحة حكومية، بينما يجسد أحمد داود شخصية تدعى «علي»، وهو شاب محب للحياة والحب بشكل عام.