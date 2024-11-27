الأهلي يشارك في الاجتماع التنسيقي للفيفا استعدادًا لمونديال الأندية بأمريكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:42 مساءً - شارك النادي الأهلي في ورشة العمل والاجتماع التنسيقي الذي جرى مع الاتحاد الدولي “فيفا” واللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

حضر من جانب الأهلي، خالد مرتجي، أمين الصندوق والقائم على ملف فيفا، ومعه كلٌّ من سمير عدلي، ممثلًا عن ‏الفريق الأول لكرة القدم، ومن إدارة الإعلام ‏محمد سلطان وأشرف أيمن، ومدير اللوائح والتراخيص حنان الزيني، وهاني حسام، المدير‏ التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات الرياضية، ومحمد ‏أبوعقيل، وأندرو يوسف وسيف حسام، ممثلو إدارة التسويق بالنادي، ومن شركة الأهلي لكرة القدم، نيرة علي، مديرة ‏التسويق، وأحمد الطوخي، مدير إدارة تفعيل حقوق الرعاية، وأحمد عزب، مسئول التسويق بالشركة.

شهد الاجتماع وورشة العمل مناقشة كافة الترتيبات الخاصة بقرعة البطولة المقرر لها الخامس من ديسمبر ‏المقبل، وكذا كافة الإجراءات التنظيمية واللوائح الخاصة بكأس العالم للأندية في نسخته القادمة، فضلًا عن الحقوق التسويقية والإعلامية وإجراءات استقبال وإقامة وملاعب تدريب بعثات الفرق المشاركة في النسخة القادمة للبطولة.

وكان النادي الأهلي فاز أمس على استاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2 على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والبنك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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