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"الهوي سلطان" يقترب من تحقيق 60 مليون جنيه منذ بداية عرضه - أخبار كلمتك

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"الهوي سلطان" يقترب من تحقيق 60 مليون جنيه منذ بداية عرضه - أخبار كلمتك

"الهوي سلطان" يقترب من تحقيق 60 مليون جنيه منذ بداية عرضه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:42 مساءً - حقق فيلم الهوى سلطان بطولة منة شلبى وأحمد داود إيرادات اقتربت من 60 مليون جنيه فى شباك التذاكر خلال 3 أسابيع عرض، حيث انطلق الفيلم فى السينمات يوم 6 نوفمبر الماضى ليواصل تحقيقه النجاح الكبير على المستوى التجارى وكذلك النقدى.

تدور أحداث فيلم “الهوى سلطان” في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتم تغيير اسم الفيلم  3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

 

أبطال فيلم الهوى سلطان

الفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري. 

وكان قد كشف الفنان أحمد داوود، السبب وراء غيابه عن فيلم "ولاد رزق 3"، لافتًا إلى أن السيناريو الإلهي كان سببا في اعتذاره عن المشاركة بالفيلم.


سر ابتعاد أحمد داوود عن أولاد رزق 3

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "الراديو بيضحك" المذاع على الراديو 9090: "السيناريو الرباني أفضل سيناريو، كنت أتمنى المشاركة في أولاد رزق 3 لأنني مرتبط بحب هذا العمل، ولكن لم يكن هناك نصيب للمشاركة".

 

أحمد داوود يتحدث عن أولاد رزق 3

وتابع: "أولاد رزق مشروع سينمائي بحبه جدا، وعملت فيه مجهود وهو أعطاني نجاحا، ونقلني نقلة نوعية في الوسط، ولكن الظروف لم تسمح لذلك، وحاولت أول يوم تصوير في السعودية ولكن بسبب تضارب المواعيد في تصوير فيلم الهوى سلطان كان سببا في الاعتذار".

 

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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