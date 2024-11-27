مشاهير العرب - «أنا».. ويجز يطرح أحدث أعماله بالتعاون مع فيفي عبده (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:43 مساءً - طرح مطرب الراب ويجز، اليوم الأربعاء، أحدث أعماله الغنائية بعنوان «أنا» عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يويتوب» بالتعاون مع الفنانة فيفي عبدة لأول مرة، والتي من المتوقع أن تنال إعجاب قطاع كبير من الجمهور.

وأغنية «أنا» التي تجمع بين ويجز وفيفي عبدة، من كلمات ويجز، إنتاج وتسجيل مصطفى مصطفى.

وتضمنت كلمات أغنية «أنا» لـويجز: «كام مرة بتيجي سهلة ومستنضفتش، شغال على نفسيتي عشان أفريقي، كل شبه بعض حاسس اني في السوق الصين».

أزمة ويجز ورامي صبري

في وقت سابق، تصدرت أزمة مطرب الراب ويجز ورامي صبري المشهد منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما كشف الأخير أن لا يفهم أغاني ويجز، وذلك خلال لقائه الأخير ببرنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم.

رد ويجز على تصريحات رامي صبري

وكانت أثارت تصريحات الفنان رامي صبري عن مطربي الراب، خلال لقائه ببرنامج «حبر سري» أمس الجمعة، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، غضب مطرب الراب الشهير ويجز.

وعلق ويجز، خلال ستوري عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، على تصريحات رامي صبري، الساخرة من مطربين الراب، قائلًا: «هتكلم على فنان فاكر إنه عنده الصلاحية إنه يطلع يتكلم عن أي حد في أي وقت والناس تسمع وتسكت.. الفنان دا اسمه رامي والفنان دا كل ما بيقعد من 4 لـ 5 شهور ويزهق ويطلع يتكلم على بتوع الراب في التليفزيون».

وتابع ويجز: «هتتكلم امتى على بتوع البوب اللى أنت منهم واللى في مجالك.. أنا شايف إنك مبتفهمش في الراب حاجة زى ما أنت قولت قبل كدة ومش هتعرف تعمله وأنت كده مبتقدرش الفنانين وفاكر إن هما عايزين يوصلولك وهما أصلًا معدينك بكتير أنت رقم 19 يا رامي أنت بعيد أوي».