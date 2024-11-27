الرياضة - 06:54 - آخر تحديث لـ حالة الطقس مساء اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:54 مساءً - حالة الطقس.. تزامنا مع التقلبات الجوية المتتالية التي تشهدها البلاد بداية من يوم الأحد الماضي، يحرص الكثير من المواطنين على متابعة تحديثات حالة الطقس بشكل مستمر لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة طوال اليوم، للاستعداد للأحوال الجوية المختلفة.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص درجات الحرارة في مصر اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، مع توضيح لأهم التوقعات الجوية خلال الساعات القادمة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

حالة الطقس الآن

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن آخر تحديث لـ حالة الطقس الآن، لافتة إلى استقرار الأجواء على أغلب الأنحاء، وانحسار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

وأعلنت الأرصاد الجوية في بيان، أنه يسود طقس بارد ليلاً على جميع المناطق، فيما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 20 15 العاصمة الإدارية 20 11 6 أكتوبر 20 12 بنها 20 13 دمنهور 19 14 وادي النطرون 20 12 كفر الشيخ 19 14 المنصورة 19 13 الزقازيق 20 13 شبين الكوم 20 12 طنطا 19 13 دمياط 18 13 بورسعيد 20 15 الإسماعيلية 22 12 السويس 21 12 العريش 18 13 رفح 18 12 رأس سدر 21 13 نخل 20 09 كاترين 17 06 الطور 22 15 طابا 21 15 شرم الشيخ 23 16 الإسكندرية 20 15 العلمين 19 14 مطروح 19 13 السلوم 18 12 سيوة 21 10 رأس غارب 20 17 الغردقة 24 15 سفاجا 24 17 مرسى علم 24 17 شلاتين 26 18 حلايب 24 19 أبو رماد 25 18 رأس حدربة 24 19 الفيوم 21 12 بني سويف 21 11 المنيا 22 10 أسيوط 22 09 سوهاج 23 12 قنا 23 12 الأقصر 23 13 أسوان 23 14 الوادي الجديد 23 11 أبو سمبل 23 14

أهمية متابعة حالة الطقس على مدار اليوم

معرفة حالة الطقس أمر بالغ الأهمية لعدة أسباب، منها:

- تأثير التغيرات الجوية بشكل مباشر على الحياة اليومية للناس.

- يمكن للمواطنين من خلال متابعة التوقعات الجوية، تنظيم أنشطتهم بشكل أفضل، سواء كان ذلك في التخطيط للرحلات أو اتخاذ الاحتياطات اللازمة في حالات الطقس القاسي مثل الأمطار أو الرياح القوية.

- تساهم حالة الطقس في تحسين أداء الأنشطة الزراعية، مما يساعد المزارعين على اتخاذ قرارات صحيحة في مواعيد الزراعة أو الحصاد.

- تدعم المعلومات الدقيقة عن الطقس قرارات الشركات الكبرى مثل شركات النقل الجوي والبري، فضلًا عن القطاع السياحي، مما يعزز من التخطيط الفعّال ويسهم في الحفاظ على السلامة العامة.