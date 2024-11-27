مشاهير العرب - أحمد خالد أمين يكشف عن كواليس «حكيم باشا» قبل عرضه في رمضان 2025 (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:35 مساءً - شارك المخرج أحمد خالد أمين، المتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كواليس تصوير مسلسل حكيم باشا من بطولة الفنان مصطفى شعبان خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك استعدادا لعرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وظهر أحمد خالد أمين، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» يعكف على تصوير مشاهد مسلسل حكيم باشا، معلقا عليها قائلا: «حكيم باشا، رمضان 2025، كرمك وتوفيقك يارب».

تفاصيل مسلسل حكيم الباشا

ولأول مرة، يخوض الفنان مصطفى شعبان، تجربة الدراما الصعيدية، في مسلسل حكيم باشا، الذي تدور أحداثه حول تجارة الآثار في إحدى المناطق الشعبية في مصر، ويدخل مصطفى شعبان في مشكلة أمام منذر رياحنة، كما يظهر رياض الخولي بدور عم مصطفى شعبان ويدخلان في صراعات كبيرة، والمسلسل مكون من 30 حلقة.

أبطال مسلسل حكيم الباشا

يشارك في بطولة مسلسل حكيم الباشا، بجانب مصطفى شعبان، عدد من النجوم أبرزهم: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، أحمد صيام، منذر رياحنة، سلوى عثمان، ولأول مرة السورية يارا قاسم، ومازالت الشركة المنتجة للعمل تواصل التعاقد من الفنانين.

آخر أعمال مصطفى شعبان

وكانت آخر أعمال الفنان مصطفى شعبان، هو مسلسل «المعلم» الذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

ودارت أحداث العمل في إطار الدراما الاجتماعية، يعيش تاجر السمك (حامد)، وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، حتى يسجن والده بسبب قضية مخدرات، فيجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار السوق الكبار، وعليه التصدي لهم.