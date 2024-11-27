سرفينا زفيزدا الصربي يكتسح شتوتجارت الألماني بخماسية في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:14 مساءً - دوري أبطال أوروبا، اكتسح فريق سرفينا زفيزدا الصربي، ضيفه شتوتجارت الألماني بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

تقدم شتوتجارت بالهدف الأول مبكرا عن طريق إرمين ديميروفيتش بالدقيقة الخامسة، قبل أن يعود أصحاب الأرض فريق سرفينيا زفيزدا الصربي بهدفين عن طريق إرمين ديميروفيتش في الدقيقة 15، ورادي كرنيتش بالدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بتقدم سرفينا 2 / 1.

وفي الدقيقة 65، عاد رادي كرنيتش وأحرز الهدف الثالث لفريق سرفينا زفيزدا الصربي، قبل أن يحرز نيمانيا رادونيتش هدفين في الدقيقتين 69 و88، لينتهي اللقاء بفوز كبير للفريق الصربي 5 / 1.

شتورم جراتس النمساوي يتخطى جيرونا الإسباني بهدف

فيما انتهت مباراة شتورم جراتس النمساوي أمام ضيفة جيرونا الإسباني بنتيجة 0/1 لشتورم، في المباراة التي جرت على ملعب يو بي سي أرينا، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

سجل ميكا بيريث هدف شتورم جراتس في شباك جيرونا في الدقيقة 59.

تشكيل شتورم جراتس ضد جيرونا

دانييل خودياكوف، يوسف جازيبيجوفيتش، إيمانويل ايو، نيكلاس جيرهوفر، ديمتري لافالي، أوتار كيتيشفيلي، توتشي تشوكواني، ماليك يالكوي، ويليام بوفينج، سايدي جاتا ميكا بيريث.

تشكيل جيرونا أمام شتورم جراتس

باولو جازانيجا، أليخاندرو فرانسيس، خوانبي لوبيز، دالي بليند، ميجيل جوتيريز، لاديسلاف كرييتشي، فيكتور تسيجانكوف، دوني فان دي بيك، اوريول روميو، بريان خيل سالفا تييرا، بويان ميوفسكي.

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