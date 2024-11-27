الكونفدرالية، اتحاد العاصمة الجزائري يتقدم علي أورابا يونايتد برباعية بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:14 مساءً - تقدم فريق اتحاد العاصمة الجزائري علي نظيره أورابا يونايتد بنتيجة 4ـ0 في الشوط الأول من المباراة التي تقام اليوم ضمن الجولة الاولي من منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل الهدف الأول والثاني لفريق اتحاد العاصمة اللاعب إسماعيل بلقاسمي بالدقيقة 4، 15، واضاف سعدي رضواني الهدف الثالث بالدقيقة 34، وجاء الهدف الرابع عن طريق ويل موسي بالدقيقة 1+45.

ويتواجد فريق أورابا يونايتد واتحاد العاصمة في المجموعة الثالثة من ببطولة الكونفدرالية الإفريقية رفقة كل منأسيك ميموزا وجراف دي داكار.

أسيك الإيفواري يفوز على جراف دي داكار السنغالي

وفاز فريق أسيك ميموزا الإيفواري بهدفين نظيفين علي نظيره جراف دي داكار السنغالي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتقدم أسيك ميموزا بهدف عن طريق رزاق سيسه سجله في الدقيقة الأولي من الوقت البدل الضائع للشوط الأول، وأضاف كانكوندي تشيسونجو الهدف الثاني في الدقيقة 71.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.