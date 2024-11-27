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مشاهير العرب - مش كل مهرة ترتخي لخيال.. أحمد العوضي يروج لمسلسل فهد البطل - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مش كل مهرة ترتخي لخيال.. أحمد العوضي يروج لمسلسل فهد البطل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مش كل مهرة ترتخي لخيال.. أحمد العوضي يروج لمسلسل فهد البطل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:11 مساءً - يواصل الفنان أحمد العوضي الترويج أحداث أعماله الدرامية «فهد البطل»، الذي يخوض من خلاله سباق مسلسلات رمضان 2025.

ونشر أحمد العوضي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يمتطي الخيل وارفقه بتعليق: فهد البطل نازل يدغدغ بإذن الجبار.. مش كل مهرة ترتخي لخيال».

أحمد العوضي

تفاصيل مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من بطولة أحمد العوضي ويشارك في البطولة عددًا من النجوم أبرزهم ميرنا نور الدين، نسرين أمين، عصام السقا، صفوة، أحمد عبد العزيز، صفاء الطوخي، عزت الزين، لوسي، كما جار التعاقد مع باقي أفراد العمل.

ومن المقرر أن يتكون مسلسل «فهد البطل» من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

وأشار أحمد العوضي، في تصريحات لبرنامج «Arab Wood»، إلى نوعية العمل قائلا: «ميكس ما بين الشعبي والصعيدي بتركيبة مختلفة، المسلسل به العديد من المفاجآت التي تجعله أقوى من مسلسل «حق عرب»، الذي عرض في موسم رمضان الماضي».

آخر أعمال أحمد العوضي

وتألق أحمد العوضي في مارثون رمضان 2024 من خلال مسلسل حق عرب وحقق نجاح فني وجماهيري كبير.

مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي إلى جانب كل من «دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، والطفل منذر مهران»، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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