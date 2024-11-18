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مشاهير العرب - اليوم.. عرض النسخة المرممة من فيلم «شئ من الخوف» بمهرجان القاهرة السينمائي الدورة 45 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - اليوم.. عرض النسخة المرممة من فيلم «شئ من الخوف» بمهرجان القاهرة السينمائي الدورة 45 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. عرض النسخة المرممة من فيلم «شئ من الخوف» بمهرجان القاهرة السينمائي الدورة 45 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 12:10 مساءً - يعرض اليوم، النسخة المرممة من فيلم «شئ من الخوف» ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدورة الـ 45.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم، الذي تبلغ مدته 112 دقيقة، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وهو من إخراج حسين كمال.

فيلم شئ من الخوف

تدور أحداث فيلم «شيء من الخوف» روائي تدور أحداثه استنادًا إلى قصة ثروت أباظة القصيرة، تدور أحداث فيلم "شيء من الخوف" في قرية ريفية مصرية. حيث يهدد عتريس أهل القرية، بينما تقدم فؤادة، الفتاة التي يحبها، على فعل يمثل تحديًا علنيًا، فتكون علاقتهما على المحك.

مشاركة 194 فيلمًا في مهرجان القاهرة السينمائي 2024

وتشهد الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن المقرر أن تشهد الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، عرض مجموعة من الأفلام المختارة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب عدد كبير من الورش والندوات الفيلمية.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وكان قد انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 يوم الأربعاء الماضي داخل دار الأوبرا، ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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