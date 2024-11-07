مشاهير العرب - بالتعاون مع تامر عبد المنعم.. داليا البحيري تتعاقد على «الملك وأنا» (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 06:51 مساءً - كشف الفنان والمنتج تامر عبد المنعم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تعاقد النجمة داليا البحيري على مسرحية «الملك وأنا»، اليوم الخميس، وذلك استعدادا لعرضها ضمن أعمال موسم عيد الفطر لعام 2025.

وشارك تامر عبد المنعم، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» صورة تجمعه بالفنانة داليا البحيري، وعلق عليها قائلا: «ألف مبروك النجمة وصديقة العمر الجميل داليا البحيري، مسرحية الملك وأنا، المخرج محسن رزق».

تفاصيل مسرحية الملك وأنا لـ داليا البحيري

ومن المفترض، أن تدور أحداث مسرحية الملك وأنا في إطار كوميدي إستعراضي غنائي، فكرتها تدور حول ملك جزيرة سيان الذي يستعين بمدرسة إنجليزية تدعى "ياسمين" لتعليم أولاده مما يحدث صدام بين ثقافة المدرسة وثقافة أبناء الملك.

ومن جانبه، صرح الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية أن موعد إفتتاح مسرحية الملك وأنا سيكون في موسم عيد الفطر ٢٠٢٥.

كما أكد "عبد المنعم" على أن العرض يعتمد على الجرافيك والإبهار بشكل أساسي لتكون الملك وأنا بداية جديدة في عالم الإبهار الاستعراضي بالقطاع.

الملك وأنا إعداد محسن رزق عن مذكرات أناليونوينز وديكورات دكتور حمدي عطية وملابس دكتورة مروة عوده وتصميم إستعراضات مصطفى حجاج وموسيقى النجم عصام كاريكا وأشعار عادل سلامة وجرافيك جون بهاء.

من ناحية أخرى سوف يشارك النجمة داليا البحيري كوكبة من الفنانين وأحد عشر طفلا يقومون بدور أبناء الملك.