مشاهير العرب - فريدة سيف النصر تطالب بتكريم مصطفى فهمي وحسن يوسف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 06:51 مساءً - ما زال الحزن يسيطر على الفنانة فريدة سيف النصر، بعد رحيل النجمين مصطفى فهمي وحسن يوسف، عن عالمنا خلال الفترة الماضية تاركين خلفهما إرثا فنيا زاخرًا بالعديد من الأعمال الفنية.

وطالبت فريدة سيف النصر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الفنان حسين فهمي بتكريم كلا من النجمين الراحلين مصطفى فهمي وحسن يوسف، في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 المقرر إقامتها الأسبوع المقبل.

وكتبت: «رجاء خاص للعزيز الغالي الأخ والزميل حسين فهمي الذي تشرفت بالعمل مع جيله الذهبي المحترم فيلمين منهم عضة كلب مع سمير غانم وسهير رمزي وحسن الصيفي، أنت نوع راقي من البشر غير متوفر وينقرض».

وتابعت: «أرجوك.. اعلم أنك ستخجل، ولكن رجاءً قم بتكريم النجمين الراحلين حسن يوسف ومصطفي فهمي في ختام المهرجان رحمهما الله».

آخر أعمال فريدة سيف النصر

وكانت آخر أعمال فريدة سيف النصر، هي مشاركتها في مسلسل «العتاولة» الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

مسلسل العتاولة، من بطولة أحمد السقا إلى جانب كوكبة من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، سامي مغاوي، هدى الأتربي، حنان يوسف، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

أحداث مسلسل العتاولة

دارت أحداث مسلسل العتاولة، في مدينة الإسكندرية، ويجسد خلاله النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطاً في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل متغيرات في حياته.