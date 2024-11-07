منة شلبي تكشف مفاجأة بشأن الجزء الثاني من فيلم أحلى الأوقات (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:07 مساءً - أكدت الفنانة منة شلبي أن هناك صعوبة في عمل جزء ثانٍ من فيلم أحلى الأوقات ، برغم أن المخرجة هالة خليل أعلنت عن وجود جزء ثانٍ.

منة شلبي تكشف عن مفأجاة صادمة بشأن أحلى الأوقات 2

وقالت منة شلبي علي هامش العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان:" أنا معرفش حاجة عن الجزء الثاني من أحلي الأوقات، وأعتقد صعب جدا يكون فيه جزء تاني من العمل، لأن حنان ترك مش موجودة وحسن حسني وخالد صالح توفاهم الله، وفي ناس كتير مش موجودة، ولكن طبعا أتمني اشتغل مع هند صبري

و أكدت منة شلبي أنها تغيب عن موسم رمضان 2025 ولن تشارك بأي أعمال، مضيفة أنها سعيدة للغاية بتكريم أحمد عز من مهرجان القاهرة السينمائي، موضحة ؛" دي أحلي حاجة في الدنيا وعز أخويا وحبيبي وعشرة عمري.

وكانت الفنانة منةً شلبي أعربت عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في فيلم الهوي سلطان مؤكدة أنها استمتعت بالتجربة بشكل كبيرة ولكنها واجهت العديد من التحديات، مضيفة بأن لا يوجد تجربة خالية من التحديات.

وأضافت منة أنها تستهل الفترة المقبلة لعرض فيلمها الجديدة هيبتا 2، وذلك بعد نجاح الجزء الأول متمنية أن العمل ينال إعجاب الجمهور.

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