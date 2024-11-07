مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 9.. هل تواصل سلمى انتقامها من كاميليا؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:08 مساءً - مسلسل وتر حساس الحلقة 9.. مع تصاعد الأحداث في الحلقة الماضية لمسلسل وتر حساس من بطولة الفنانة صبا مبارك وتخطيطها للانتقام من كاميليا بالزواج من رشيد، يبدأ قطاع كبير من الجمهور في البحث عن مواعيد عرض الحلقة 9 من مسلسل وتر حساس.

موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 9

وينطلق عرض الحلقة 9 لمسلسل وتر حساس، اليوم الخميس 7 نوفمبر، في تمام الساعة الـ 8 مساء، من خلال شاشة قناة ON.

ويتابع الجمهور إعادة الحلقة 9 من مسلسل وتر حساس، في الواحدة والربع صباحًا، وتكرر الإعادة الثانية في الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم التالي.

بينما يعرض المسلسل عبر قناة ON drama في تمام الساعة 10مساءً، وتكون الإعادة في تمام الساعة الـ 5 من صباح اليوم التالي، وتأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 4 عصرًا.

مسلسل وتر حساس

تدور قصة مسلسل«وتر حساس» حول 3 صديقات تبدأ علاقتهنّ في الانهيار، عندما تعلم "كاميليا" إنجي المقدم، أن زوجها "رشيد" محمد علاء، في علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة "سلمى" صبا مبارك، وعلى الجانب الآخر تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

أبطال مسلسل وتر حساس

ومسلسل «وتر حساس» من بطولة الفنانة صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، أحمد غزي، بالإضافة إلى تميم عبده، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.