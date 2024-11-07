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مشاهير العرب - بسبب خلافات مستمرة.. انفصال أمير عيد وليلى الفاروق (صور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بسبب خلافات مستمرة.. انفصال أمير عيد وليلى الفاروق (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بسبب خلافات مستمرة.. انفصال أمير عيد وليلى الفاروق (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:08 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول انفصال الفنان أمير عيد وزوجته الفنانة التشكيلية ليلى الفاروق خلال الساعات القليلة الماضية، مما أثار حالة من الجدل نظرا لمتابعة الجمهور لعلاقتهما منذ بدايتها.

وأكدت مصادر، صحة أنباء انفصال ليلى فاروق عن الفنان أمير عيد، وذلك بعد نشوب العديد من الخلافات التي أثرت على علاقتهما في الفترة الأخيرة.

أمير عيد وليلى الفاروق

آخر أعمال أمير عيد

وفي وقت سابق، احتل أمير عيد مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما استعانت المقاومة الفلسطينية بأغنيته التي تحمل اسم «تلك قضية» لدعم فلسطين.

وكانت الصفحة الرسمية للمقاومة الفلسطينية، نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على «تيلجرام» للتضامن مع القضية الفلسطينية، والذي ظهر من خلاله حديث أبو عبيدة عن فلسطين، مع تواجد أنغام أغنية تلك قضية لـ أمير عيد، مشيرا إلى مشاهد الدمار التي تأثرت بها غزة، على مدار 11 شهر.

أمير عيد وليلى الفاروق

أغنية تلك قضية لـ أمير عيد

وكان أمير عيد، وفريق كايروكي حرصوا على التضامن مع القضية الفلسطينية، بطرح أغنية تلك قضية، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

وتضمنت كلمات أغنية تلك قضية الأتي: «ينقذ في سلاحف بحرية، يقتل حيوانات بشرية، قضية وتلك قضية، كيف تكون ملاكا أبيض؟، يبقى ضميرك نص ضمير، تنصف حركات الحرية، وتنسف حركات التحرير، وتوزع عطفك وحنانك، ع المقتول حسب الجنسية

وتلك قضية وتلك قضية، كيف تكون إنساناً راقي؟، ومطابق للإشتراطات، كل كلامك لابس واقي، وبتحضن كل الشجرات، بتقول ع البواب الحارس، وجنبك جيش بيهد مدارس، واما بتقفش نفسك لابس».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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