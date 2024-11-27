ماريان خوري: مهرجان بانورما الفيلم الأوربي مختلف وليس له منافس (فيديو ) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:49 مساءً - شاركت المخرجة والمنتجة ماريان خوري في حفل افتتاح بانوراما للفيلم الأوربي في دورته ال 17 المقام حاليا بسينما زواية.



وأكدت مريان خوري في تصريحات لـ ڤيتو " إن مهرجان بانورما للفيلم الأوربي له مكانة خاصة لديها، لأنه مختلف تماما عن أي مهرجان فلا يوجد ريد كاربت مثل أي مهرجان، مضيفة:" أيضا ليس به مسابقات الناس هنا جاية تتفرج علي أفلام وبس لذلك فانه ليس له منافس .



و أضافت الدورة السابعة من مهرجان الجونة ، اتسمت بكثرة الأفلام العربية التي شاركت في هذه الدورة بالإضافة إلي أنه كان هناك نافذة خاصة لدعم فلسطين.



و أشارت مريان خوري أن صناعة السينما في مصر تتطور بشكل كبير بسبب المواهب الموجودة من الشباب، تحت قيادة عدد من المخرجين المبدعين.

وأنطلق منذ قليل حفل إفتتاح مهرجان بانورما للفيلم الأوربي في دورته ال 17، بحضور عدد كبير من نجوم

وحضر حفل الإفتتاح كل من مريان خوري وصدقي صخر وأمير المصري وزينب غريب، بالآضافة إلي حضور النقاد طارق الشناوي

يضم برنامج البانوراما لهذا العام ما يقرب من أربعين فيلمًا، موزعة على خمسة أقسام متنوعة. كما يتضمن البرنامج الموازي مجموعة من النقاشات والندوات وورش العمل، حيث سيتم عرض البرنامج بالكامل في سينما زاوية وسينما الزمالك، بالإضافة إلى بعض العروض المختارة التي ستُعرض في سيما أركان، بوينت 90، جيزويت الإسكندرية، وجيزويت المنيا.

يُقام مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (يونيك). ينظمه كل من سينما زاوية وأفلام مصر العالمية، تحت رعاية المركز القومي.

ومن ضمن شركاء البانوراما هذا العام: المعهد الإيطالي، القنصلية البريطانية، المعهد الفرنسي، سفارة فنلندا، المركز الثقافي النمساوي، معهد ثربانتس، معهد جوته، سفارة النرويج، سفارة بلجيكا، سفارة سويسرا، سفارة إسبانيا، سفارة بولندا، سفارة السويد، سفارة الدنمارك، سفارة التشيك، والمراكز التشيكية بمصر.

أما الشركاء الإعلاميون فهم: التلفزيون الفرنسي (TV5MONDE)، The Glocal، وإذاعة NRJ. وشركاء المحتوى: Phlog وSONY. وشريك التنقل: الخط الثالث الأخضر.

على الجانب الأخر، كان أعلن مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي في دورته السابعة عشر، عن تفاصيل برنامج هذا العام الذي يتضمن 40 فيلمًا.

يتوزع البرنامج على خمس أقسام، وتُعرض فعالياته في سينما زاوية، وسينما الزمالك، وبعض العروض في سينما أركان. وهذه الأقسام هي:

قسم الأرض ويتضمن مجموعة من الأفلام المميزة مثل "آرماند"، "الفتاة ذات الإبرة"، "الاحتضار"، "الفلاحون"، "محبب للنفس"، "عصفور في المدخنة"، "عند السقوط"، "أضواء صغيرة"، و"توكسيك".



قسم الهواء ويضم أفلامًا مثل "بيرد"، "جزيرة نيت"، "بارثيوني"، "الطاووس"، "سلام عليك يا ماريا"، "الماده"، "التخطي"، "أماني النجوم"، و"عمرو سيدريك - إذا يومًا صار الأمر غريبًا".

قسم الماء ويتضمن أفلامًا مثل "داهومي - العودة"، "بريدية من المدينة الفاضلة"، "فرصة كهرومائية"، "ثماني بطاقات"، "تدفق"، "جولي تلتزم الصمت"، "كان ياما كان في إحدى الغابات"، "صمت المنطق"، "الكوكب ب"، و"عندما ينبثق النور".

قسم النار ويشمل أفلامًا مثل "الأشباح"، "الأرض المحروقة"، "رسائل صقلية"، "أبناء"، "الكونت دي مونت كريستو"، "حمام الشيطان"، "العودة"، "الحجرة المجاورة"، و"سكون الريح".

كما يتضمن البرنامج هذا العام مجموعة من الأفلام القصيرة للمخرج ليوس كاراكس، حيث سيتم عرض فيلميه "أسطورة مدينة" و"وليس أنا".

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