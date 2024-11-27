محمود الليثي وعمر كمال يقدمان أغاني مسلسل فهد البطل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:02 صباحاً - يقدم الثنائي عمر كما ومحمود الليثي عددًا من الأغاني داخل أحداث مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم.

ويجري التصوير حاليًّا في إحدى مناطق عين شمس، والمشاهد التي يتم تصويرها عبارة عن مشاهد خارجية من العمل.

وكان العوضي انتهي من تصوير بعض المشاهد التي تجمعه بكاناريا التي تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين، ووالدها الذي يلعب دوره الفنان حجاج عبد العظيم.

ويجسد حجاج عبد العظيم شخصية تاجر رخام، لديه إحدى ورش الرخام، ويعمل معه “فهد البطل” الذى يلعب دوره الفنان أحمد العوضي، وتربطه علاقة حب بـ ابنة حجاج عبد العظيم خلال أحداث العمل، وتلعب دورها الفنان ميرنا نور الدين، ولكن والدها يرفض زواجهما، مما يجعله يدخل في خلافات مع فهد، الذي يترك العمل ويبدأ في الاعتماد على نفسه.

سجن أحمد العوضي في فهد البطل

وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي وأحد تجار السوق.

وبعد التطاول عليها يعلم فهد بالأمر من أحد سكان العمارة ما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن على إثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.

وتدور أحداث المسلسل في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، والعمل مكون من 30 حلقة، بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفوة، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

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