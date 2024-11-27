الرياضة - 12:09 - الحج السياحي 2025.. الشروط وخطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 12:09 مساءً - الحج السياحي 2025.. بدأ الكثير من المواطنين، الراغبين في أداء فريضة الحج السياحي 2025 هذا العام، التقديم، بعد أن أعلنت شركات السياحة عن كافة التفاصيل المتعلقة بالحج السياحي، من حيث الشروط وخطوات التقديم والأوراق المطلوبة.

الحج السياحي 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الحج السياحي 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

شروط التقديم في الحج السياحي 2025

- إدراج بيانات الحجاج على البوابة المصرية الموحدة.

- استخراج باركود تعريفي لكل تأشيرة.

- الالتزام بمواقع مخصصة في عرفات ومنى.

- توفير مشرف لكل رحلة حال تجاوز العدد 10 حجاج.

- تسجيل التأشيرات على المسار الإلكتروني السعودي.

- عدم تسكين حجاج القرادي بمواقع مخصصة لحجاج السياحة.

- توافق البرنامج مع ضوابط السكن المعتمدة من وزارة السياحة.

- على الشركات السياحية توعية الحجاج بضوابط الحج القرادي وكيفية التقديم وتنفيذه.

- رفع المستندات الخاصة بالبرنامج المتفق عليه مع الحاج على الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة.

- تحرير عقد بين الشركة والحاج يتضمن: «تفاصيل البرنامج، قيمة الرسوم، بيانات السكن المؤكدة، رقم هاتف الحاج».

- تُطبق الرسوم المالية المقررة في الحج النظامي على حج القرادي، على أن يتم تقديم الطلبات قبل يوم 9 ذو الحجة.

خطوات التقديم على الحج السياحي 2025

- اختيار شركة مرخصة فقم بالبحث عن الشركات المعتمدة وتواصل معها للاستفسار عن البرامج والأسعار.

- الحصول على التأشيرة وستساعدك الشركة في إجراء الحصول على تأشيرة الحج.

- تقديم المستندات المطلوبة مثل جواز السفر والصور الشخصية.

- دفع الرسوم المطلوبة والتي تشمل تكاليف السفر والإقامة.

الأوراق المطلوبة في الحج السياحي 2025

- جواز سفر مميكن لا تقل صلاحيته عن عان من أول مارس المقبل 2024.

- البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة سارية المفعول.

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة.

- صورة شهادة التحصين والأصل للاطلاع عليه.

- صورة إيصال سداد تكاليف الحج.

- بيان الموقف من التجنيد للذكور.

- تصريح سفر من جهة العمل.

- فيش حج مميكن.

أسعار الحج السياحي 2025

- أسعار الحج السياحي 2025 الـ 5 نجوم: 5 نجوم صف أول بـ 580 ألف جنيه، 5 نجوم صف ثانٍ بـ 520 ألف جنيه.

- سعر الحج السياحي الاقتصادي: 295 ألف جنيه، فقط عزيزية ونزهة، ومع التحسين يُضاف مبلغ 18 ألف جنيه.

- سعر الحج السياحي البري: 260 ألف جنيه، فقط عزيزية، ونزهة 225 ألف جنيه، السعر يشمل تكاليف الباص عدا قيمة تذكرة الباخرة.

- سعر برنامج الحج الاقتصادي طيران دون تحسين سكن بمناطق العزيزية أو النزهة أو المناطق المشابهة، يبلغ 250 ألف جنيه دون سعر تذكرة الطيران.

موعد التقديم في الحج السياحي 2025

يذكر أن وزارة السياحة، أعلنت عن بدء تسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج السياحي للعام 1446 هـ يوم 20 نوفمبر، ويستمر التقديم لمدة شهر كامل، حيث سيتم إغلاق باب التقديم يوم 20 ديسمبر المقبل.

ويتم إعلان أسماء المقبولين لأداء الحج السياحي يوم 23 ديسمبر بعد إجراء القرعة الإلكترونية العلنية، مما يضمن الشفافية والنزاهة في اختيار الفائزين.