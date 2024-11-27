خبراء: الوعي والتدريب ومواكبة التطورات التكنولوجية أهم عوامل دعم الصناعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:20 مساءً - أكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، أن مصر تعمل على تعزيز الابتكار من خلال إنشاء 23 مركزًا للإبداع الرقمي في 19 محافظة، مشيرة إلى أن الدولة لا تدخر جهدا في خلق بيئة تشريعية محفزة للاستثمار والصناعة من خلال إصدار قوانين مثل حماية البيانات الشخصية ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني

وأشارت إلى أنه لا بد من الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التحول الرقمي من خلال التعاون بين جميع أطراف المنظومة.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لفاعليات الدورة الثامنة لمؤتمر "وطن رقمي" والمقام حاليا تحت عنوان: "نحو نهضة صناعية رقمية"، بمشاركة 40 شركة للتكنولوجيا تستعرض حلول التصنيع الذكي الذي تزامن مع الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة قام بإدارتها الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية.

رقمنة المصانع المصرية بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية

من جهته، قال المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT: "إنه تم إطلاق 3 مبادرات رقمية من خلال فعاليات مؤتمر "وطن رقمي" منهم "رقمنة المصانع المصرية بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية" والتى تستهدف تحفيز تبنى تكنولوجيا التصنيع الذكى لتحقيق التحول الرقمى على مستوى كافة القطاعات الصناعية لزيادة التنافسية فيما بينهم، كما سيتم تنظيم ملتقى التوظيف 2024 للكوادر التكنولوجية بالشراكة بين الغرفة واتحاد الصناعات وشركة "فرصنا" لتسليط الضوء على امتلاك مهارات رقمية.

وأشار إلى أنه لا بد من توفير فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب يسهم فى خفض معدل البطالة ومضاعفة الإنتاجية، وتحسين مستوى المعيشة وإتاحة فرص عمل مناسبة للكوادر التكنولوجية من خلال نقطة التلاقي مع المؤسسات الصناعية المشاركة بهذا الملتقى.

وكشف عن أن الغرفة قامت بعمل بعمل استبيان اتضح من خلاله أن 85% من المصانع لا تعتمد على حلول التكنولوجيا الديجيتال في نشاطها لذلك لابد من التكاتف بين كافة الأطراف لزيادة الوعي بأهمية استخدام التكنولوجيا في الصناعات للخروج بمنتجات قادرة على التصدير خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، قال محمد الزمر، مدير المبيعات الإقليمي لحلول منصة التخزين لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في دِل تكنولوجيز، إن التطور السريع يحقق نجاحات كبيرة لكنه يواجه العديد من التحديات وأهمها البنية التحتية السليمة التي تدعم خروج المنتج في شكله النهائي بجودة عالية وتزيد من عامل التنافسية.

شركات عالمية في السوق المحلي

من ناحيته، قال أحمد علاء، المدير الإقليمي لتريند مايكرو، إن الهدف من التنافسية تقديم منتج بجودة عالية قادر على جذب المزيد من الاستثمارات والعملاء، والصناعة تحتاج إلى مواكبة التحول الرقمي بشكل فعال وببنية تحتية سليمة تجنبا لأي مخاطر.

وأضاف أن تواجد شركات عالمية في السوق المحلي يدعم مواكبة أي تطورات بشكل أقوى وفعال عن طريق تبادل الخبرات والمهارات التي يوفرها بروتوكولات التعاون بين المؤسسات وبعضها.

أسواق تكنولوجيا المعلومات

قال محمود صفراطه، رئيس قطاع تطوير أسواق تكنولوجيا المعلومات في هيئة تنمية صناعة وتكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إن السوق متنوع وديناميكي يتميز بشركات متعددة في قطاعات مختلفة نن الإلكترونيات والتكنولوجيا والصناعة وغيرهم لذلك لابد من التعرف على احتياجات السوق للتفكير في الحلول المناسبة.

أضاف أن الهيئة وعلى مر السنوات قدمت الكثير من الدعم للشركات العاملة في القطاع حتى تصل للتصدير، بعض تلك البرامج لا يزال قائما، وعلى مر السنوات عملت الهيئة على تقديم برامج لتعزيز تنافسية الشركات المحلية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر الشركاء، مشيرًا إلى أن الهيئة تركز على رفع كفاءة القدرات البشرية، حيث إن تلك الصناعة لا تعتمد على المواد الأولية أو الماكينات، لكنها تعتمد على العنصر البشري.

مقومات القطاع التنافسية لزيادة فرص اختراق الأسواق

وأوضح أن جهود الترويج الدولي لقدرات ومقومات القطاع التنافسية لزيادة فرص اختراق الأسواق الخارجية دائمًا ما يكون من خلال المعارض أو من خلال التواصل والتشبيك بين الشركات المصرية ونظرائها في العديد من الأسواق من خلال منتديات الأعمال سواء بالداخل أو بالخارج مشددًا على أن الهيئة ستعمل بشكل مكثف وأكثر قُربا من القطاع الفترة المقبلة لمعرفة الاحتياجات المختلفة للشركات العاملة وتقديم الدعم الملائم لها.

مواكبة التطورات التكنولوجية

من ناحية أخرى، قال محمد جمال العايدى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن تكنولوجيا المعلومات تمكن الصناعات الهندسية من التحول للتصنيع الذكي وتساعدها على تحسين كفاءة الإنتاج موضحا أن دور التكنولوجيا والرقمنة أمر لا مفر منه.

أضاف أن التكنولوجيا تساعد على تنفيذ أكثر من عملية إنتاجية في أقل وقت وتحافظ على المعدات وتعطي تنبيهات بأي مخاطر مستقبلية وبالتالي تساعد على كفاءة الإنتاجية وتحسينها لتتوافق مع الاتفاقيات التجارية.

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