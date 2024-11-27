جهاز منتخب الشباب يطالب اتحاد الكرة بمخاطبة الكاف لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:01 مساءً - منتخب الشباب، طالب الجهاز الفني لمنتخب الشباب، بقيادة روجيرو ميكالي، اتحاد الكرة بسرعة مخاطبة الاتحاد الافريقي لكرة القدم بشأن تحديد مكان ومواعيد بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب 2025.

وأكد ميكالي لمجلس اتحاد الكرة أن عليهم مخاطبة الكاف من أجل حسم مكان إقامة البطولة سواء في مصر أو بكوت ديفوار خاصه وأنهم البلدان المتقدمات لاستضافة كأس الأمم الأفريقية للشباب.

ويرغب مبكالي في وضع برنامج شامل للمرحلة القادمة لعرضه على المجلس الجديد للاتحاد الكرة.

وقرر روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب، إقامة تجمع للاعبي الفراعنة مع اول أجندة دولية في 2025.

وقرر ميكالي تأجيل السفر لبلاده لفترة طويلة بحيث يقضي اكثر أوقاته في مصر لمتابعة اللاعبين مواليد 2005، وضم لاعبين جدد بالمعسكر.

فيما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام صرف مكافآت فورية للاعبي منتخب الشباب لكرة القدم بعد الفوز على تونس بهدف رغم طرد لاعب من منتخب مصر بعد 15 دقيقة من بداية المباراة.

منتخب مصر يفوز على تونس بهدف

وحقق منتخب مصر للشباب مواليد 2005 فوزًا صعبًا على حساب نظيره التونسي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

سجل هدف الفوز لمنتخب مصر اللاعب أحمد خالد كاباكا في الدقيقة 54 من عمر اللقاء من تسديدة قوية لا تصد ولا ترد.

منتخب الشباب يحتفل بتأهله لكأس الأمم الإفريقية، كلمتك

الفوز رفع رصيد منتخب مصر للشباب إلى 7 نقاط، احتل بها وصافة الترتيب، ليتأهل رسميا لبطولة أمم إفريقيا للشباب رفقة المنتخب المغربي صاحب الصدارة بـ10 نقاط.

قدم منتخب مصر أداء باهتًا في الشوط الأول ولم يتمكن من صناعة أى فرص تهديفية على مرمى المنتخب التونسي، رغم أن الفوز هو فرصته الوحيدة للتأهل لبطولة أمم إفريقيا، أما المنتخب التونسي فبدى هادئا داخل الملعب خاصة أن التعادل يكفيه لانتزاع بطاقة التأهل لبطولة أمم إفريقيا.

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