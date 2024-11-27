رئيس جامعة عين شمس والسفير الفرنسي يبحثان التعاون الأكاديمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:41 مساءً - استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، صباح اليوم، إيريك شيفاليه، سفير فرنسا لدى القاهرة والوفد المرافق، وذلك لبحث التعاون المشترك بين الجانبين خاصة في المجال الاكاديمي.

جامعة عين شمس تستضيف السفير الفرنسي لبحث التعاون الأكاديمي

و أكد محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس أهمية علاقات التعاون الوثيقة والمُثمرة بين مصر وفرنسا، وخاصة فى مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى النتائج المتميزة التي تحققت نتيجة للعديد من المُبادرات والبرامج والمنح والمشروعات المشتركة بين الطرفين، لافتًا إلى حرص جامعة عين شمس على دفع هذا التعاون لمزيد من التقدم.

وبحث رئيس جامعة عين شمس مع السفير الفرنسي آليات تعظيم الاستفادة من خبرات الطرفين في تطبيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في إطار تعزيز الاهداف المتبادلة.

وخلال اللقاء قدم السفير الفرنسي الشكر والإمتنان لجامعة عين شمس لدورها الريادي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مثمنًا دورها الأكاديمي وما تتمتع به من سمعة دولية مرموقة مصنفة دوليًا بين كبريات جامعات العالم.

التعاون الأكاديمي بين الجامعات الفرنسية ونظيراتها المصرية

كما أعرب عن تطلعه لتعزيز مجالات التعاون الأكاديمي بين الجامعات الفرنسية ونظيراتها المصرية، مقترحًا زيادة عدد التخصصات التي تشملها هذه الشراكات.

اعقب ذلك زيارة السفير الفرنسي لكلية الحقوق حيث كان في استقباله محمد صافي عميد كلية الحقوق ومحمد شافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وياسين الشاذلي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث واحمد ديهوم وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونورا عيسي مديرة الشعبة الفرنسيه بالكليه.

رحب عميد الكلية بزيارة السغير الفرنسي لمتابعة البرنامج الفرنسى والذى يتم بالتعاون بين كليةالحقوق جامعة عين شمس وكلية الحقوق جامعة جان مولان ليون ٣ منذ عام ٢٠٠١ مشيرا إلي ان كلية الحقوق كانت سباقة في عقدها اتفاقية لمنح شهادة مزدوجة مع جامعة ليون ٣ منذ عام ٢٠٠١.

توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية

وأثناء اللقاء تطرق السفير ايريك شيفاليه إلى توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية في البلدين والذي تم توقيعه بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووأمين عام المجلس الأعلى للجامعات ؛ لمنح درجات علمية مزدوجة في 15 تخصصًا علميًا والتي تم توقيعها في يوليو الماضي حيث تم الاتفاق على منح درجات علمية مزودجة فى 15 تخصصًا علميًا، و100 منحة لدرجة الدكتوراة كذلك إطلاق عدد من المبادرات لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي المصرى الفرنسي.. وتنفيذ برامج مشتركة للتبادل الطلابى إلى جانب توجيه البرامج الدراسية الجديدة لخدمة التنمية المستدامة فى إطار المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" كذلك مراعاة احتياجات سوق العمل المصرى.. وتعزيز التدريس باللغة الفرنسية فى مصر.

التعاون المشترك بين جامعة عين شمس وجامعة ليون

كما عقد عميد كلية الحقوق والسفير الفرنسي لدى القاهرة لقاءا وديا مع طلاب الشعبه الفرنسية بالكليه تطرق للحديث حول أحلامهم وطموحاتهم والتي يمكن ان تتحقق من خلال التعاون المشترك بين جامعة عين شمس وجامعة ليون ٣ وكذلك تطرق للحديث حول حياته كدبلوماسي وما واجهه من احداث وكيف تغلب عليها بعدم الاستسلام ومواجهه المخاوف وهذا ما نصح به الطلاب كما اكد علي ضرورة مد الجسور بين الثقافات والمجتمعات مشيرا إلى ان العديد من الشركات التي تتوسع دوليًا تحتاج للأشخاص الذين يفهمون ثقافات مختلفة ولديهم خلفيات ثقافية مختلفة وتم اهداء درع الكلية لسعادة السفير الفرنسي تقديرا لجهوده.

وعقب ذلك زار السفير الفرنسي والوفد المرافق له كليه التجاره حيث استقبله خالد قدري عميد الكليه وبحضور

هيام وهبه وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث، فريد محرم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و ايمان عبد السلام مديرة الشعبة الفرنسيه ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالقسم الفرنسى بالكلية.

قبول الطلاب ببرنامج الدراسة باللغة الفرنسية

و قد أكد خالد قدرى عميد كلية التجارة علي عمق العلاقات حيث تم التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة بواتييه بفرنسا بموجب اتفاقية الشراكة بين كلية التجارة-جامعة عين شمس ومعهد إدارة الشركات- جامعة بواتييه بفرنسا في ابريل عام ٢٠٠٠، حيث بدأت بقبول الطلاب ببرنامج الدراسة باللغة الفرنسية بكلية التجارة مع توزيع المقررات الدراسية مناصفة بين اللغة الانجليزية ويقوم بتدريسها أساتذة الكلية واللغة الفرنسية يقوم بتدريسها أساتذة منتدبين من جامعة بواتييه.

تفعيل الشراكات الدولية خاصة فى مرحلة الدكتوراه

واكد السفير الفرنسي سعادته بالتواجد في رحاب كليه التجاره بجامعة عين شمس ورغبته فى المساهمة فى توطيد العلاقات من خلال المساهمة فى تفعيل الشراكات الدولية خاصة فى مرحلة الدكتوراه والمساهمة فى حل اى معوقات مرتبطة بتنمية العلاقات وقد اكد على سعادته من خلال المقابلات التى تمت مع الطلاب بمستوى التقدم المهنى والفكرى لديهم مثمنا على الدور الذي تقوم به ادارة الكلية والجامعة.

شهد اللقاء شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، شيرويت الأحمدي مدير ادارة الوافدين بالجامعة.

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