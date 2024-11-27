محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

تعليق بشأن المعارك العسكرية الضارية بين هؤلاء - أخبار كلمتك

تعليق بشأن المعارك العسكرية الضارية بين هؤلاء - أخبار كلمتك

مجموعة السلام العربي تبارك اتفاق وقف العدوان الصهيوني على لبنان - أخبار كلمتك

مجموعة السلام العربي تبارك اتفاق وقف العدوان الصهيوني على لبنان - أخبار كلمتك

‏صرف اعاشة لهؤلاء في صنعاء وجميع مناطق مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

‏صرف اعاشة لهؤلاء في صنعاء وجميع مناطق مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:20 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:20 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تكريما لـ محمد رحيم.. نوال الزغبي تستعد لتصوير فيديو كليب «صوت الهدوء» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تكريما لـ محمد رحيم.. نوال الزغبي تستعد لتصوير فيديو كليب «صوت الهدوء» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سيرين عبد النور تحتفل بوقف إطلاق النار على وطنها لبنان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سيرين عبد النور تحتفل بوقف إطلاق النار على وطنها لبنان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هيفاء وهبي تواصل تضامنها مع لبنان بهذه الكلمات (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هيفاء وهبي تواصل تضامنها مع لبنان بهذه الكلمات (صورة) - أخبار كلمتك

بعد تعطلها لعدة ساعات، عودة خدمات تطبيق "إنستاباى" للعمل بصورة منتظمة - أخبار كلمتك

بعد تعطلها لعدة ساعات، عودة خدمات تطبيق "إنستاباى" للعمل بصورة منتظمة - أخبار كلمتك

تفاصيل جلسة مزاد سيارات ساحة جمارك مطار القاهرة 3 ديسمبر2024 - أخبار كلمتك

تفاصيل جلسة مزاد سيارات ساحة جمارك مطار القاهرة 3 ديسمبر2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الملعب المالي يتخطى ستيلينبوش 2-0 في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الملعب المالي يتخطى ستيلينبوش 2-0 في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية - أخبار كلمتك

الملعب المالي يتخطى ستيلينبوش 2-0 في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:34 مساءً - كأس الكونفدرالية، فاز فريق الملعب المالي على ضيفه ستيلينبوش الجنوب إفريقي، بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مواجهات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل هدف التقدم لفريق الملعب المالي اللاعب أنجي مانزان في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، ثم عزز تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 90+6 عن طريق داودا كوليبالي.

 

تشكيل الملعب المالي أمام ستيلينبوش

وبدأ فريق الملعب المالي مباراته أمام ستيلينبوش الجنوب الإفريقي بتشكيل مكون من:

نجولو تراوري - عبدالله كوليبالي - مامادو دومبيا - بوكاري سافادوجو - درامان تراوري - فادي كوليبالي - أنجي مانزان - موسى ديالو - لاسين كوما - داودا كوليبالي - مختار سيسي 

فريق ستيلينبوش الجنوب إفريقي، كلمتك 

تشكيل ستيلينبوش أمام الملعب المالي 

وبدأ فريق ستيلينبوش الجنوب إفريقي مباراته أمام الملعب المالي بتشكيل مكون من:

سيج ستيفينز - كايل يورجينز - ثابو مولوليزان - أثينكوسي مكابا - أوميغا مداكا - سانيل بارنز - سيهلي ندولي - جينينو بالاسي - إبراهيم جابع - ديفين تيتوس - جايدن أدامز 

ووصل الملعب إلى ربع نهائي النسخة الماضية ببطولة كأس الكونفدرالية في الموسم المنقضي، خلال النسخة التي توج بها الزمالك المصري على حساب نهضة بركان المغربي في الدور النهائي.

ترتيب الفريق بعد المباراة

بهذه النتيجة حصد فريق الملعب المالي أول ثلاث نقاط في دور المجموعات، ليتصدر المجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية مؤقتا، انتظارا لمباراة نهضة بركان أمام لواندا سول في نفس المجموعة والتي تنطلق أحداثها في التاسعة مساء.

أما فريق ستيلينبوش فيتذيل المجموعة الرابعة في المركز الأخير بدون نقاط، بعد خسارته أمام الملعب المالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

جروح وكدمات في الرأس والوجه، سر الظهور الصادم لـ"جوارديولا" (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق