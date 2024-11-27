الملعب المالي يتخطى ستيلينبوش 2-0 في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:34 مساءً - كأس الكونفدرالية، فاز فريق الملعب المالي على ضيفه ستيلينبوش الجنوب إفريقي، بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مواجهات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل هدف التقدم لفريق الملعب المالي اللاعب أنجي مانزان في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، ثم عزز تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 90+6 عن طريق داودا كوليبالي.

تشكيل الملعب المالي أمام ستيلينبوش

وبدأ فريق الملعب المالي مباراته أمام ستيلينبوش الجنوب الإفريقي بتشكيل مكون من:

نجولو تراوري - عبدالله كوليبالي - مامادو دومبيا - بوكاري سافادوجو - درامان تراوري - فادي كوليبالي - أنجي مانزان - موسى ديالو - لاسين كوما - داودا كوليبالي - مختار سيسي

فريق ستيلينبوش الجنوب إفريقي، كلمتك

تشكيل ستيلينبوش أمام الملعب المالي

وبدأ فريق ستيلينبوش الجنوب إفريقي مباراته أمام الملعب المالي بتشكيل مكون من:

سيج ستيفينز - كايل يورجينز - ثابو مولوليزان - أثينكوسي مكابا - أوميغا مداكا - سانيل بارنز - سيهلي ندولي - جينينو بالاسي - إبراهيم جابع - ديفين تيتوس - جايدن أدامز

ووصل الملعب إلى ربع نهائي النسخة الماضية ببطولة كأس الكونفدرالية في الموسم المنقضي، خلال النسخة التي توج بها الزمالك المصري على حساب نهضة بركان المغربي في الدور النهائي.

ترتيب الفريق بعد المباراة

بهذه النتيجة حصد فريق الملعب المالي أول ثلاث نقاط في دور المجموعات، ليتصدر المجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية مؤقتا، انتظارا لمباراة نهضة بركان أمام لواندا سول في نفس المجموعة والتي تنطلق أحداثها في التاسعة مساء.

أما فريق ستيلينبوش فيتذيل المجموعة الرابعة في المركز الأخير بدون نقاط، بعد خسارته أمام الملعب المالي.

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