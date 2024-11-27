دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين ليفربول وريال مدريد بعد 20 دقيقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:35 مساءً - دوري أبطال أوروبا، استمر التعادل السلبي بين ليفربول وريال مدريد، بعد مرور 20 دقيقة من المباراة التي تجمعهما على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

أهدر ليفربول فرصة تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الرابعة بعدما استخلص محمد صلاح الكرة من كيليان مبابي ومرر الكرة إلى داروين نونيز داخل منطقة الجزاء الذي قابلها بتسديدة صاروخية، إلا أن تيبو كورتو حارس ريال مدريد تصدى لها والمدافع راؤول أسينسيو شتت الكرة من على خط المرمى.

ويتواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر على رأس تشكيل ليفربول لمواجهة ريال مدريد مساء اليوم.

تشكيل ليفربول اليوم أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: كويمن كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي - ابراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

البدلاء: جاروس، ديفيز، جوميز، إندو، سوبوسلاي، جاكبو، إليوت، ترينت ألكسندر أرنولد، كونساه، مورتون.

تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي- راؤول أسينسيو- أنطونيو روديجر- فيرلاند ميندي.

خط الوسط: أردا جولر- إدواردو كامافينجا- لوكا مودريتش.

خط الهجوم: جود بيلينجهام- إبراهيم دياز- كيليان مبابي.

على صعيد المواجهات المباشرة السابقة، فقد التقى الفريقان 11 مرة، فاز ريال مدريد في 7 مباريات وليفربول في 3 وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين كانت في دور الـ16 لموسم 2022-23، عندما سحق ريال مدريد ليفربول 5-2 في "أنفيلد" ذهابا قبل أن يضمن التأهل بفوزه 1-0 على أرضه في الإياب

ويتصدر ليفربول مجموعته برصيد 12 نقطة، بعد أن حقق 4 انتصارات متتالية على كل من: ميلان، بولونيا، لايبزيج، باير ليفركوزن.

بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المهمة.

ويحتاج ريال مدريد إلى الفوز من أجل تعزيز فرصه في التأهل المباشر إلى دور الـ16، والذي يضمنه أول 8 فرق في الترتيب العام، بينما يخوض أصحاب المراكز من التاسع وحتى الـ24 مواجهة إقصائية مباشرة لتحديد المتأهل.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.