الرياضة - 10:01 - أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:01 صباحاً - تتصاعد حدة الجدل في الشارع المصري حول خطط مرتقبة لرفع أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت، خاصة بعد تصريحات رسمية أشارت إلى إمكانية تطبيق زيادات جديدة، وهذه التطورات أثارت قلق المستخدمين، وفتحت الباب أمام تساؤلات عن موعد تطبيق هذه الزيادة وحجمها.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت

لم تعلن شركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق المصري «فودافون، أورانج، اتصالات، WE» عن أي زيادات جديدة في أسعار كروت الشحن منذ تعديل الأسعار الأخير في سبتمبر الماضي.

أسعار كروت الشحن اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

- كارت شحن 10 جنيهات: بسعر 12 جنيها، برصيد 8.5 جنيه.

- كارت شحن 25 جنيه: بسعر 30 جنيها، برصيد 21.5 جنيه.

- كارت شحن 50 جنيه: بسعر 60 جنيها، برصيد 42.5 جنيه.

- كارت شحن 100 جنيه: بسعر 120 جنيها، برصيد 85 جنيه.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي «وي» 2024

-سعر باقة 140 جيجابايت بـ 160 جنيه.

-يبلغ سعر باقة 200 جيجابايت بـ 225 جنيه.

-تسجل باقة 250 جيجابايت بـ280 جنيها

-تصل سعر باقة 400 جيجابايت إلى 440 جنيه.

-سعر باقة 600 جيجا بـ 650 جنيها

-تصل سعر باقة 1 تيرابايت إلى 1050 جنيها

أسعار باقات الإنترنت الأرضي أورانج 2024

- سعر باقة 140 جيجابايت بـ 160 جنيها

- تسجل سعر باقة 200 جيجا نحو 225 جنيها

- تبلغ سعر باقة 300 جيجا نحو 325 جنيها.

- سعر باقة 500 جيجا بـ 525 جنيها

- تصل سعر باقة 750 جيجابايت إلى 800 جنيه.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي «اتصالات مصر» 2024

-تسجل سعر باقة 140 جيجابايت بـ 160 جنيها.

-سعر باقة 200 جيجابايت بـ 225 جنيها.

-يبلغ سعر باقة 300 جيجابايت نحو 330 جنيها.

-سعر باقة 600 جيجابايت بـ 650 جنيها.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي «فودافون» 2024

-سعر باقة 140 جيجابايت بـ 160 جنيها

-يسجل سعر باقة 200 جيجابايت نحو 225 جنيها.

-يبلغ سعر باقة 300 جيجابايت نحو 330 جنيها

-سعر باقة 600 جيجابايت بـ 650 جنيه.

حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت

قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس»، الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، الثلاثاء، إنه المتوقع أن تبدأ زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت بنسبة 15% بداية من العام المقبل.

وأوضح رئيس شعبة الاتصالات، أن سبب الزيادة المتوقعة في أسعار الاتصالات هو ارتفاع تكاليف التشغيل للشركات، خاصة مع استخدامها للوقود في محطاتها.