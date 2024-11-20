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الرياضة - 10:01 - هاني ميلاد: «معرض نيبو» يستهدف تحويل مصر لمنطقة دولية لصناعة الذهب والمجوهرات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:01 - هاني ميلاد: «معرض نيبو» يستهدف تحويل مصر لمنطقة دولية لصناعة الذهب والمجوهرات - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:01 - هاني ميلاد: «معرض نيبو» يستهدف تحويل مصر لمنطقة دولية لصناعة الذهب والمجوهرات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:01 صباحاً - أكد هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية ورئيس معرض «نيبو 2024 للذهب والمجوهرات، أن الدورة المقبلة للمعرض ستشهد مشاركة واسعة من عارضين دوليين مما يؤكد اهتمام هذه الشركات بالسوق المصري.. وقال إن المعرض يستهدف تحويل مصر لمنطقة تجارة دولية لصناعة وتجارة الذهب بعد قيام الجهات المسئولة بتخصيص مدينة «الذهب» بالقرب من العاصمة الإدارية لتكون مركزا دوليا للصناعة.

وأضاف رئيس معرض "نيبو 2024" للذهب والمجوهرات، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض "نيبو 2024" للذهب والمجوهرات، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر المقبل لدعم وتشجيع المشاريع الصغيرة ومصممي الفضة على الابتكار.

وحول عدد الدول المشاركة في المعرض، أوضح أن هناك 5 دول مشاركة في المعرض هي تركيا والإمارات وإيطاليا والهند والصين، وقد شهدت هذه الدول طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية في صناعة وتجارة الذهب، وتعتبر مركزا دوليا لهذه التجارة، حيث أن تواجد شركات من هذه الدول يعزز من رواج صناعة الذهب المصرية، ويساعد الشركات المصرية على التواجد في هذه الدول والتحول إلى التصدير.

وعن عدد الشركات المشاركة، أشار رئيس المعرض إلى أن عدد الشركات المشاركة في المعرض هذا العام يبلغ 100 شركة، منهم 50 شركة تمثل الدول الخمس المشاركة بخلاف 50 شركة مصرية، موضحا أن تواجد الشركات العالمية في المعرض يساعد الشركات المصرية على عقد صفقات تجارية للترويج لمنتجاتها، خاصة الفرعونية التي نسعى لأن تكون ذات صبغة دولية مما يعزز عمليات التصدير ويضيف لهذه الصناعة ويعمل على توسيعها لتكون جزءا مهما في عمليات الصادرات المصرية.

وبشأن فعاليات المعرض، قال رئيس معرض "نيبو 2024" للذهب والمجوهرات إن هناك فعاليات دولية تتم خلال المعرض منها محاضرات تناقش ما يدور في صناعة الذهب حول العالم.. والمحاضرون من الأردن وتركيا ودول أوروبية للتعريف بكل ما هو جديد في هذه الصناعة، إضافة إلى وجود مسابقة في مجال التصميم خاصة الفرعوني.

وأوضح أن هناك وفدا دوليا من صناع الذهب والمجوهرات مكون 150 شخصا، سيكونوا متواجدين في المعرض من أجل عقد صفقات مع الشركات العارضة وتبادل ما هو جديد في هذه الصناعة.

وعن تحويل مصر إلى منطقة دولية لصناعة الذهب، قال رئيس المعرض إن الحكومة اتخذت قرارا بتخصيص مدينة الذهب بالقرب من العاصمة الإدارية، وتضم مدرسة للصناعة ومحلات تجارية ومصانع على الطراز العالمي ومصلحة الدمغة والموازين على النظم الحديثة مما يعزز تحويل مصر إلى منطقة دولية لهذه الصناعة.

وحول التسهيلات التي تقدم للشركات العارضة، أكد أن القائمين على المعرض وضعوا خطة للتسهيل على العارضين بالاتفاق، وبالتعاون مع مصلحة الجمارك بدخول المشغولات المنطقة المخصصة للمعرض بقرية البضائع، وتتم على طريقتين، الأولى عمليات الشحن ويتم تسليم المشغولات للعارض بمنطقة أرض المعارض من خلال إجراءات تتم بعمليات بسيطة، والثانية قيام العارض باصطحاب المشغولات معه على الطائرة ويتم الإفراج عنها مباشرة والدخول بها منطقة العرض.

وعن تواجد الجمهور بالمعرض، أوضح هاني ميلاد أن إدارة المعرض أتاحت للجمهور التواجد ليوم واحد فقط داخل المعرض للاطلاع على كل ما هو جديد في عالم صناعة الذهب والمجوهرات ومشاهدة العروض الدولية والتعرف عليها عن قرب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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