الرياضة - 10:17 - «كتل هوائية».. حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة |بيان بدرجات الحرارة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:17 صباحاً - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024.

حالة الطقس اليوم

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حالة الطقس اليوم الأربعاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، وتوقعت أن تشهد البلاد تقلبات في الأحوال الجوية، متأثرة بكتل هوائية مختلفة، في حين يكون الطقس غدا الأربعاء مائلاً للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، ومعتدل نهارا على الأنحاء كافة.

الظواهر الجوية اليوم

ويشهد الطقس اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خلال فترات متقطعة، فيما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة خلال بعض الأوقات، وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق، وتأتي درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وأما عن درجات الحرارة المتوقعة لـ حالة الطقس الأربعاء، فجاءت كالتالي:

- القاهرة: العظمى 25 - الصغرى 17.

- العاصمة الإدارية: العظمى 26 - الصغرى 15.

- 6 أكتوبر: العظمى 26 - الصغرى 15.

- بنها: العظمى 24 - الصغرى 17.

- دمنهور: العظمى 23 - الصغرى 16.

- وادي النطرون: العظمى 25 - الصغرى 16.

- كفر الشيخ: العظمى 23 - الصغرى 15.

- المنصورة: العظمى 23 - الصغرى 16.

- شبين الكوم: العظمى 24 - الصغرى 16.

- طنطا: العظمى 24 - الصغرى 16.

- دمياط: العظمى 23 - الصغرى 18.

- بورسعيد: العظمى 24 - الصغرى 17.

- الإسماعيلية: العظمى 26 - الصغرى 16.

- السويس: العظمى 25 - الصغرى 14.

- العريش: العظمى 24 - الصغرى 13.

- رفح: العظمى 23 - الصغرى 13.

- رأس سدر: العظمى 25 - الصغرى 17.

- نخل: العظمى 24 - الصغرى 09.

- كاترين: العظمى 19 - الصغرى 07.

- الطور: العظمى 26 - الصغرى 16.

- طابا: العظمى 24 - الصغرى 15.

- شرم الشيخ: العظمى 27 - الصغرى 21.

- الإسكندرية: العظمى 23 - الصغرى 15.

- العلمين الجديدة: العظمى 22 - الصغرى 15.

- مطروح: العظمى 22 - الصغرى 13.

- السلوم: العظمى 20 - الصغرى 13.

- سيوة: العظمى 23 - الصغرى 12.

- الغردقة: العظمى 28- الصغرى 17.

- مرسى علم: العظمى 27 - الصغرى 19.

- شلاتين: العظمى 29 - الصغرى 21.

- حلايب: العظمى 27 - الصغرى 22.

- أبو رماد: العظمى 29 - الصغرى 21.

- رأس حدربة: العظمى 28 - الصغرى 21.