موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

شبورة صباحية وفرص لسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

شبورة صباحية وفرص لسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:58 - شقق الإسكان الاجتماعي.. الشروط والأوراق المطلوبة وكيفية التقديم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:58 - شقق الإسكان الاجتماعي.. الشروط والأوراق المطلوبة وكيفية التقديم - أخبار كلمتك

المصرية للاتصالات تحصل على شهادة التصميم Tier III لمركز البيانات الإقليمي RDH2 - أخبار كلمتك

المصرية للاتصالات تحصل على شهادة التصميم Tier III لمركز البيانات الإقليمي RDH2 - أخبار كلمتك

التعليم تكشف طريقة تقييم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي خلال شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

التعليم تكشف طريقة تقييم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي خلال شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

بيان مشترك لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية يتصدر القمة المصرية البرازيلية (فيديو) - أخبار كلمتك

بيان مشترك لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية يتصدر القمة المصرية البرازيلية (فيديو) - أخبار كلمتك

قصف إسرائيلي بالقنابل الحارقة على محيط بلدة زبقين بجنوب لبنان - أخبار كلمتك

قصف إسرائيلي بالقنابل الحارقة على محيط بلدة زبقين بجنوب لبنان - أخبار كلمتك

موعد مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

غيابات منتخب مصر أمام بوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

غيابات منتخب مصر أمام بوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

أبرزها الترسانة ضد لافيينا، استكمال مباريات الجولة الثامنة من دوري المحترفين اليوم - أخبار كلمتك

أبرزها الترسانة ضد لافيينا، استكمال مباريات الجولة الثامنة من دوري المحترفين اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 09:09 - خريطة الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 09:09 - خريطة الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:09 - خريطة الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:09 صباحاً - تشهد الحالة المرورية، صباح اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024، كثافات مرورية وتباطؤ في حركة السيارات على أغلب الطرق والشوارع الرئيسية والميادين بمحافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتشار أمني مكثف لتنظيم حركة المرور.

خريطة كلمتك المرورية اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024.

وتنشر كلمتك خريطة مرورية بشكل يومي، وذلك لاطلاع المواطنين عليها قبل التوجه إلى عملهم أو طلاب الجامعات والمدارس لمعرفة أوضاع الطرق من حيث الحالة المرورية.

كثافات مرورية

شهدت حالة المرور أعلى محاور وكباري محافظة الجيزة خاصة منطقتي الدقي والعجوزة وسط المحافظة، كثافات مرورية مرورًا بشارعي السودان وجامعة الدول العربية، ونزلة الطريق الدائري اتجاه طريق الكريمات الصحراوي ومحور صفط اللبن اتجاه الجيزة، وشارعي الهرم، والبحر الأعظم، مرورًا بشارع فيصل وشارع ترسا ومنطقة المريوطية ومدينة السادس من أكتوبر.

تباطؤ حركة السيارات

وتباطأت حركة السيارات أعلى كورنيش النيل بمحافظة القاهرة، في اتجاه مناطق حلوان والملك الصالح، وحي عين شمس وسرايا القبة، مرورا بكوبري القبة وحمامات القبة، كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي في الاتجاه القادم من مدينة بنها في طريقه إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.

حركة السيارات

كما شهدت حركة السيارات بميدان التحرير ومنشية الصدر والدمرداش، حالة من التكدس المروري مرورا بمنطقة غمرة وأحمد عرابي وجمال عبد الناصر وأعلى كوبري أكتوبر وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، فيما تباطأت حركة السيارات بميدان روكسي ورمسيس وسط تواجد أمني مكثف، منعا لحدوث حوادث بالطرق وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي المركبات المخالفة وضبط المخالفين منهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاً
سبت والدها على الهوا.. الجنح تؤيد حبس سوزي الأردنية عامين

محامي سوزي الأردنية: الحكم ليس نهائي وسنتقدم بمعارضة على القرار

«الجنايات» تستكمل محاكمة 3 متهمين في قضية «تنظيم الجبهة».. غدا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

موعد مباراة البرتغال وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق