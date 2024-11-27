أسيك الإيفواري يفوز على جراف دي داكار السنغالي 0/2 في الكونفيدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:34 مساءً - فاز فريق أسيك ميموزا الإيفواري بهدفين نظيفين علي نظيره جراف دي داكار السنغالي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتقدم أسيك ميموزا بهدف عن طريق رزاق سيسه سجله في الدقيقة الأولي من الوقت البدل الضائع للشوط الأول، وأضاف كانكوندي تشيسونجو الهدف الثاني في الدقيقة 71.

ويتواجد فريق أسيك ميموزا وجراف دي داكار في المجموعة الثالثة من ببطولة الكونفدرالية الإفريقية رفقة كل من أورابا يونايتد واتحاد العاصمة.

المصري يفوز على إنيمبا

وحقق فريق المصري البورسعيدي فوزا غاليا علي فريق إنيمبا النيجيري بثنائية نظيفة على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وأحرز هدفي النادي المصري محمود حمادة في الدقيقة 5 و75.

وضاعت فرصة من عبد الرحيم دغموم لاعب المصري تصطدم بدفاع إنيمبا وتمر على يسار الحارس بجوار القائم الأيسر وتخرج ركنية لصالح المصري.

وفرصة ضائعة أخرى من عرضية للمصري داخل منطقة الجزاء ورأسية من باهر المحمدي خرجت أعلى مرمى إنيمبا إلى خارج الملعب.

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