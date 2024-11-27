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افتتاح مهرجان بانوراما الفيلم الأوربي بحضور أمير المصري وصدقي صخر ومريان خوري - أخبار كلمتك

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افتتاح مهرجان بانوراما الفيلم الأوربي بحضور أمير المصري وصدقي صخر ومريان خوري - أخبار كلمتك

افتتاح مهرجان بانوراما الفيلم الأوربي بحضور أمير المصري وصدقي صخر ومريان خوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:22 مساءً - انطلق منذ قليل حفل افتتاح مهرجان بانورما للفيلم الأوربي في دورته ال 17، بحضور عدد كبير من النجوم.

وحضر حفل الإفتتاح كل من مريان خوري وصدقي صخر وأمير المصري وزينب غريب، والناقد طارق الشناوي

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يضم برنامج البانوراما لهذا العام ما يقرب من أربعين فيلمًا، موزعة على خمسة أقسام متنوعة. كما يتضمن البرنامج الموازي مجموعة من النقاشات والندوات وورش العمل، حيث يتم عرض البرنامج بالكامل في سينما زاوية وسينما الزمالك، بالإضافة إلى بعض العروض المختارة التي تُعرض في سيما أركان، بوينت 90، جيزويت الإسكندرية، وجيزويت المنيا.

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يُقام مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (يونيك). ينظمه كل من سينما زاوية وأفلام مصر العالمية، تحت رعاية المركز القومي.

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وشركاء البانوراما هذا العام هم  المعهد الإيطالي، القنصلية البريطانية، المعهد الفرنسي، سفارة فنلندا، المركز الثقافي النمساوي، معهد ثربانتس، معهد جوته، سفارة النرويج، سفارة بلجيكا، سفارة سويسرا، سفارة إسبانيا، سفارة بولندا، سفارة السويد، سفارة الدنمارك، سفارة التشيك، والمراكز التشيكية بمصر.

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أما الشركاء الإعلاميون فهم: التلفزيون الفرنسي (TV5MONDE)، The Glocal، وإذاعة NRJ. وشركاء المحتوى: Phlog وSONY. وشريك التنقل: الخط الثالث الأخضر.

و أعلن مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي في دورته السابعة عشر، عن تفاصيل برنامج هذا العام الذي يتضمن 40 فيلمًا.

يتوزع البرنامج على خمس أقسام، وتُعرض فعالياته في سينما زاوية، وسينما الزمالك، وبعض العروض في سينما أركان. وهذه الأقسام هي:

قسم الأرض ويتضمن مجموعة من الأفلام المميزة مثل "آرماند"، "الفتاة ذات الإبرة"، "الاحتضار"، "الفلاحون"، "محبب للنفس"، "عصفور في المدخنة"، "عند السقوط"، "أضواء صغيرة"، و"توكسيك".


قسم الهواء ويضم أفلامًا مثل "بيرد"، "جزيرة نيت"، "بارثيوني"، "الطاووس"، "سلام عليك يا ماريا"، "الماده"، "التخطي"، "أماني النجوم"، و"عمرو سيدريك - إذا يومًا صار الأمر غريبًا".

قسم الماء ويتضمن أفلامًا مثل "داهومي - العودة"، "بريدية من المدينة الفاضلة"، "فرصة كهرومائية"، "ثماني بطاقات"، "تدفق"، "جولي تلتزم الصمت"، "كان ياما كان في إحدى الغابات"، "صمت المنطق"، "الكوكب ب"، و"عندما ينبثق النور".

قسم النار ويشمل أفلامًا مثل "الأشباح"، "الأرض المحروقة"، "رسائل صقلية"، "أبناء"، "الكونت دي مونت كريستو"، "حمام الشيطان"، "العودة"، "الحجرة المجاورة"، و"سكون الريح".

كما يتضمن البرنامج هذا العام مجموعة من الأفلام القصيرة للمخرج ليوس كاراكس، حيث سيتم عرض فيلميه "أسطورة مدينة" و"وليس أنا".

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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