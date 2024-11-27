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شاهد بالصور .. شارع صنعاء يظهر بمشهد غير متوقع لأول مرة - أخبار كلمتك

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شاهد بالصور .. شارع صنعاء يظهر بمشهد غير متوقع لأول مرة - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. شارع صنعاء يظهر بمشهد غير متوقع لأول مرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:36 مساءً - كلمتك: خاص

 


أفادت مصادر عن تشغيل الانارة في شارع صنعاء  بمحافظة مأرب لأول مرة

وأكدت المصادر ان هذا الشارع كان في ظلام طوال السنين الماضية0e4fe54a19.jpg7475e774c9.jpged03d89c46.jpg

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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