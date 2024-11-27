الحوثيين يعلنون استعدادهم الى هذا الامر بشان الاسرى - أخبار كلمتك

أبدت مليشيا الحوثي استعدادها وجاهزيتها لعقد صفقة تبادل تشمل جميع الأسرى بلا استثناء.

وقال مسؤول ملف الأسرى في الجماعة عبدالقادر المرتضى، "نحن جاهزون ومستعدون لتنفيذ كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها برعاية الأمم المتحدة دون قيد أو شرط، كما نعلن جاهزيتنا واستعدادنا الدخول في صفقة شاملة تشمل جميع الأسرى من كل الأطراف وبلا استثناء".

واضاف إلى أن "اتفاق الكل مقابل الكل هو المبدأ الذي نؤمن به ونسعى إليه منذ أول مفاوضات من قبل الأمم المتحدة، وهو الحل الأنسب والأفضل لهذا الملف الإنساني، وهو أيضًا ما تم الاتفاق عليه في مفاوضات السويد نهاية العام 2018م.

ودعا "الوسطاء المحليين من مشايخ ووجهات إلى التحرك في هذا الملف لإنهاء معاناة الأسرى بأي طريقة.

