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عرض "ظلم المصطبة" في 15 حلقة بالنصف الثاني من رمضان 2025 - أخبار كلمتك

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عرض "ظلم المصطبة" في 15 حلقة بالنصف الثاني من رمضان 2025 - أخبار كلمتك

عرض "ظلم المصطبة" في 15 حلقة بالنصف الثاني من رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:35 صباحاً - تبدأ أسرة مسلسل ظلم المصطبة تصوير أول مشاهد العمل بداية الأسبوع المقبل في أحد الديكورات الرئيسية للعمل بالحي الريفي، وكان صناع العمل قرروا عرضه في 15 حلقة في النصف الثاني من شهر رمضان.

تفاصيل مسلسل ظلم المصطبة 


ومسلسل ظلم المصطبة قصة أحمد فوزي صالح ومن إخراج هاني خليفة، وتتناول أحداثه كيف يبدأ الحدث من جزء بسيط إلى أن يصبح أزمة كبرى والعمل يشارك فيه كل من ريهام عبد الغفور، وفتحى عبد الوهاب، وإياد نصار.

مسلسل ظلم المصطبة في رمضان 


ومن المقرر أن تختلف قصص العمل  التي يتناولها، حيث إن العمل يتناول عددًا من القصص في بعض المحافظات.

وكان تعاقد مؤخرًا الفنان أحمد عزمي على المشاركة في بطولة العمل.

ومن ناحية أخرى كان الفنان أحمد عزمي قال إن "مشكلة الوسط الفني عندما تغيب فترة لأي ظرف تبتعد عن الترشيحات الخاصة بالمشاركة في الأعمال الفنية، وغيابي أخرجني من المشهد".

 

أكبر مشكلة واجهت أحمد عزمي


وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بقناة "دي ام سي": "المشكلة الأكبر إن الأعمال اللي قدمتها الفترة الماضية كانت خارج مصر والناس لم ترها، آدم ابني هو من جعلني أتحرك وأناشد القائمين على الصناعة لدعمي في ترشيحات الأعمال الفنية".

طموح أحمد عزمي 
وتابع أحمد عزمي: "حاسس إني عايز أبقى مثل أعلى لأبني آدم ويبقى فرحان بيَّ، وأنا وهو لما ننزل أي مكان بنلاقي حب من الناس، وحسيت إني مقصر شوية وإني لازم أوصل صوتي للقائمين على الشركة المتحدة وكتبت منشور وقعدت أعدل فيه لمدة يومين علشان ما أضغطش ولكن أنوَّر فلاش على أحمد عزمي وإن له تاريخ كويس يستحق منحه الفرصة".

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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