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انهيار سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات 3 أيام - أخبار كلمتك

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انهيار سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات 3 أيام - أخبار كلمتك

انهيار سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات 3 أيام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 12:25 مساءً - فقد  سعر الجنيه الذهب ما يقرب من 1000 جنيه تقريبًا خلال الأسبوع الجاري وحتى المعاملات الجارية في الأسواق.

سعر الجنيه الذهب يتراجع في الأسواق 

وهوى سعر الجنيه الذهب بهذه القيمة بسبب تراجع الأسعار العالمية في البورصة حيث تتداول الأونصة فى مستويات ما بين 2761 و2626 دولار تقريبًا.

اسعار الجنيه الذهب اليوم
أسعار الجنيه الذهب اليوم

أما عن سعر الجنيه الذهب فقد سجل في بداية الأسبوع الجاري نحو 30200 جنيه ثم تراجع إلى مستويات 29200 جنيه خلال التعاملات الجارية.

الاستثمار في الجنيه الذهب

 ويفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

تعرف إيه عن الجنيه الذهب؟

ويعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

اسعار الجنيه الذهب، كلمتك
اسعار الجنيه الذهب، كلمتك

الأسعار العالمية للذهب فى البورصة 

 

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2635.56 دولار للأونصة (الأوقية ) بحلول الساعة: بتوقيت جرينتش، وتحرك بالأساس ضمن نطاق ضيق يبلغ تسعة دولارات خلال الجلسة. 

وسجل الذهب أدنى مستوى في أكثر من أسبوع أمس الثلاثاء.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2635.80 دولار.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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