بمشاركة 60 عارضًا.. بدء فعاليات مهرجان العسل المصري في نسخته السابعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:31 مساءً - بدأت اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان العسل المصري، في نسخته السابعة، والذي يستمر حتى السبت المقبل، بحديقة الحرية في الزمالك، بهدف تعزيز ثقافة نحل العسل ومنتجاته، وفتح آفاق جديدة للتسويق والتصدير، بمشاركة 60 عارضا.

ويشارك في المعرض مركز البحوث الزراعية ممثلا في قسم البحوث الزراعية، والمركز القومي للبحوث، ومركز بحوث الصحراء.

ويقام على هامش المهرجان مسابقة تحمل اسم ابتكار لتقديم كل ما هو جديد في مجال عمل النحالين وتسهيل مهمة تربية النحل بأفكار جديدة ومختلفة، مع توزيع بعض الجوائز بالمهرجان، والذي تشارك فيه دولة سلوفينيا ضيف الشرف للمرة الأولى، لأنها تعتبر من أفضل دول العالم في تحسين سلالات النحل.

وقال المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أحمد إبراهيم- لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن مهرجان عسل النحل المصري في نسخته السابعة يقام تحت رعاية وزارة الزراعة، وتحت عنوان النحال سفير الخير.

وأضاف أن تربية نحل العسل من المشروعات الاقتصادية المهمة، والتي شهدت طفرة كبيرة في مصر خلال الأعوام الأخيرة، نظرا لما يتمتع به عسل النحل من إقبال من المستهلكين، مشيرا إلى جودة عسل النحل المصري وتميز النحالين المصريين في هذا المجال، واستخدام النظم الحديثة في تربية النحل.

وأوضح إبراهيم، أن الدولة بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال، مشيرا إلى أن المهرجان يسهم في ربط النحالين بالأسواق، وفتح أسواق جديدة للتصدير لجلب العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد المصري.

وأشار مستشار وزارة الزراعة إلى أن الوزارة تساهم في دعم صناعة نحل العسل لكونها من الصناعات الواعدة، والتي لها مردود اقتصادي كبير، موضحا أن هذا القطاع يعمل به حوالي 25 ألف أسرة.

يشار إلى أن مشروعات تصنيع العسل هي أحد مخرجات تربية النحل، والتي تستهدف تحقيق قيمة مضافة لهذه المشروعات المتميزة داخل المناطق الريفية ضمن استراتيجية تنمية الزراعة المصرية، والتي تنعكس على زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، حيث تشجع الدولة على التوسع في هذه المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل داخل الريف وزيادة معدلات عمليات التصدير للخارج أو طرح المنتجات في السوق المحلية، وفقا للمواصفات المعتمدة وتشجيع صغار المنتجين في تطوير صناعة عسل النحل.