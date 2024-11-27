وزير التعليم يجري حوارا مع الطلاب حول التقييمات الأسبوعية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:58 مساءً - التقييمات الأسبوعية.. أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حورًا مع بعض الطلاب، حول التقييمات الأسبوعية ومدى استفادتهم منها.

مدى استفادة الطلاب من التقييمات الأسبوعية

تحدث وزير التربية والتعليم، مع بعض طلاب في إحدى المدارس، بشأن قدراتهم على التحصيل الدراسة في المدرسة، ومدى استفادتهم من التقييمات الأسبوعية.

التقييمات الأسبوعية تعرف الطلاب على مستواهم الدراسي

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطبيق التقييمات الأسبوعية، تساهم في تعريف الطلاب بمستواهم الدراسي، ومدى فهمهم وتحصيلهم للدروس التي يدرسونها أولًا بأول.

وزير التعليم يتفقد مدارس بني سويف

وجاء ذلك، خلال تفقد وزير التربية والتعليم، جولة تفقدية مفاجئة للمدارس التابعة لإدارة ناصر التعليمية بمحافظة بني سويف، منها مدرسة الحمام الإعدادية المشتركة، التي يبلغ عدد طلابها 618 طالبًا، ورافقه خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

متابعة نسب حضور الطلاب بكل فصل

وتفقد مدرسة الحمام الإعدادية المشتركة ويبلغ عدد طلابها 618 طالبًا، حيث رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وحرص الوزير على متابعة نسب حضور الطلاب بكل فصل، وكراسات الحصة والواجبات المدرسية، والتأكد من مدى استيعابهم للمواد الدراسية.

التحقق من مستوى الطلاب الدراسي

كما تفقد الوزير، مدرسة الحمام الثانوية المشتركة، ويبلغ عدد طلابها 218 طالبًا وطالبة، وحرص على التحقق من مستوى الطلاب الدراسي، ومتابعة نسب الحضور والغياب، ومناقشة الطلاب حول تطلعاتهم المستقبلية.